شاهد.. كيف احتفل سعد سمير مع ابنته بالسوبر الأفريقي

احتفل سعد سمير لاعب الأهلي السابق ونادي فيوتشر الحالي وطفلته فيروز مع لاعبي النادي الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر الأفريقي للمرة الثامنة، وذلك داخل غرفة خلع الملابس عقب التتويج.

وقدَّم اللاعب سعد سمير، من خلال الفيديو، التهنئة لزملائه السابقين بالنادي الأهلي.

اقترب النادي الأهلي من منافسة ريال مدريد الإسباني في عدد الألقاب، عقب التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي.

ويمتلك النادي الأهلي في جعبته 24 لقبًا قاريًا بفارق لقبين عن فريق ريال مدريد الإسباني المتوج بـ 26 لقبًا قاريًا، حيث يأمل النادي الأهلي في مواصلة الانتصارات وتحقيق الانجازات لاستعادة مكانته كأكثر الأندية تتويجًا في العالم.