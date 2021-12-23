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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التتويج بالسوبر الإفريقي.. الأهلي يكرس العقدة المصرية لأندية المغرب

صدى البلد

احتفظ الأهلي المصري بلقب السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه بركلات الترجيح على الرجاء المغربي (6-5)، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل (1-1)، أمس  الأربعاء على ملعب أحمد بن علي المونديالي بالدوحة.

وبذلك الفوز يحقق الأهلي لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، كما أنه واصل انفراده بزعامة القارة الإفريقية، حيث رفع رصيده من الألقاب إلى 24.

واحتفظ المارد الأحمر، بتفوق الأندية المصرية على نظيرتها المغربية في بطولة السوبر الإفريقي، حيث تكرر هذا الأمر 4 مرات بواقع 3 ألقاب للأهلي ولقب وحيد للزمالك.

وكان الأهلي قد تفوق مرتين من قبل على حساب الجيش الملكي المغربي عام 2006 بالفوز بركلات الترجيح (4-2)، كما فاز بنسخة العام الماضي على حساب نهضة بركان بثنائية نظيفة.

وتوج الزمالك المصري باللقب على حساب الوداد البيضاوي المغربي عام 2003، بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتملك الأندية المصرية النصيب الأوفر من البطولات بالسوبر الإفريقي (12 لقبا)، بعد أن رفع الأهلي رصيده الى 8 ألقاب بجانب 4 للزمالك.

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