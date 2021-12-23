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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تنتقد عدم إجراء اختبارات كورونا للقوات الأمريكية قبل مغادرة بلادها

صدى البلد

 قالت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، إن القوات الأمريكية في اليابان لم تختبر أفرادها للكشف عن إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عند مغادرتهم الولايات المتحدة، بما يتعارض مع طلب طوكيو باتباع إجراءات السلامة ومراقبة الحدود.

وقال مسئول حكومي، في تصريحات خاصة نقلتها وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية عبر موقعها الرسمي، إن القوات الأمريكية بأكملها في اليابان لم تجر اختبارات "بي سي آر" على أفرادها قبل المغادرة، لكنه أكد لاحقًا أنه لا يزال يتم التحقق مما إذا كان ذلك جرى على جميع أفراد القوات الأمريكية أم لا.

وجاء هذا بعد الكشف عن إصابة جماعية في معسكر هانسن التابع لقوات مشاة البحرية الأمريكية في محافظة أوكيناوا اليابانية في وقت سابق من هذا الشهر، بما سلط الضوء على عدم قيام القوات الأمريكية هناك بإجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل على الأفراد عند المغادرة.

 كما تم رصد 227 شخصًا في كامب هانسن مصاباً بالفيروس حتى صباح اليوم، وفقًا لوزارة الصحة اليابانية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو خلال مؤتمر صحفي دوري "لقد طلبنا من الجانب الأمريكي أن ينفذ بشكل شامل أقصى الإجراءات لمنع انتشار العدوى". 

مضيفا أنه تلقى توضيحًا بأن القوات الأمريكية في اليابان لم تجر اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل عند المغادرة وبدلاً من ذلك أجرتها في اليوم الخامس بعد وصولها إلى اليابان، وأكدت بأن القوات قد تم تطعيمها بالكامل ولن تغادر مباني القاعدة إلا بعد رفع القيود المفروضة على الحركة.

في الوقت نفسه، أكد المسئول الياباني أنه يتم إجراء الترتيبات النهائية لاختبار أولئك الذين ثبتت اصابتهم بكورونا للكشف عن متغير أوميكرون، فيما أعرب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي يوم أمس عن أسفه الشديد لقائد القوات الأمريكية في اليابان الجنرال ريكي روب بشأن الفشل في إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل.

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