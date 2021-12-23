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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اختيار مصر لاستضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي في عام 2024

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

صرح السفير خالد الأبيض، سفير مصر لدى كينيا والمندوب الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" في نيروبي، بأن برنامج الهابيتات قد قام باختيار مصر لاستضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي في عام 2024.  


وأكد مندوب مصر الدائم لدى برنامج الهابيتات أن اختيار مصر لاستضافة المنتدى، والذي يعد أكبر فعالية دولية معنية بمناقشة موضوعات التنمية الحضرية المستدامة، جاء بناء على التوصية التي أصدرتها بالإجماع لجنة الاختيار بالبرنامج بمشاركة ممثلي عدد من الهيئات الأممية المعنية ومراجعتها لطلبات وملفات الاستضافة التي تقدمت بها عدد من الدول الأعضاء لتنظيم نفس الدورة من المنتدى

وأضاف أن هذه التوصية جاءت على ضوء ما تميز به الجانب الموضوعي للملف المصري، مبرزاً أنها ستكون المرة الأولى التي سينعقد فيها المنتدى في إحدى الدول الإفريقية منذ دورته الافتتاحية التي نظمها البرنامج بمقره في نيروبي في عام 2002، الأمر الذي سيمثل فرصة لاستعراض التطورات والتحديات الحضرية التي تشهدها الدول النامية وخاصة دول القارة الإفريقية.
 

كما أضاف السفير المصري بأن اختيار مصر لتنظيم الدورة الثانية عشرة للمنتدى وكذا سابق استضافتها لفعالية يوم المدن العالمي بمدينة الأقصر في أكتوبر 2021، فضلاً عن فوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الهابيتات للتميز الحضري لعام 2021

ويأتي تقديراً للطفرة والإنجازات التي تُحققها الدولة المصرية في ملفات التنمية الحضرية والعمرانية المستدامين وإنشاء المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية وتوفير أماكن للسكن اللائق منخفض التكلفة، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وتحديداً الهدف الحادي عشر الخاص بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
 

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