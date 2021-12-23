البحوث الإسلامية: 58 إصدارا علميا جديدا للمجمع وتنظيم 5 معارض للكتاب 2021

أصدر المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، تقريره الثالث لحصاد المجمع في عام 2021م، وكشف التقرير عن نشر 58 إصدارًا علميًّا جديدًا يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتنظيم 5 معارض للكتاب في القاهرة والإسكندرية وأسيوط؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وانطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي المستنير الذي يتبنَّاه منذ ما يزيد على ألف عام.



وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية: إن المجمع قد أصدر 58 إصدارًا علميًّا خلال عام 2021م، حول الحريات ومواجهة الغلو والتطرف وترسيخ الهُويَّة الثقافية والحضارية، والتوعية الأسرية، وبعض القضايا المعاصرة؛ وذلك في إطار دور الأزهر في إثراء المعارف ودعم الجانب العلمي والثقافي.



وأضاف د. عيَّاد أن تلك الإصدارات العلميَّة المتنوِّعة جاءت ضمن السلسلة العلمية للمجمع التي تضمُّ: سلسلة إحياء التراث، وسلسلة الرسائل العلمية، وسلسلة القضايا المجتمعية، مشيرًا إلى أن من أبرز تلك الإصدارات: "تفسير الوسيط للقرآن الكريم"، "أساس التحسين والتقبيح لدى الإسلاميين ومقارنته بمذهب كانت"، "الجواب النبيل في سكر النهر وتوزيع مياه النيل"، "من فتاوى الأزهر"، «مفهوم دار الإسلام ودار الحرب»، و«إشكالية الحاكمية»، و«الإرهاب وخطره على السلام»، و«تأسيس دولة المواطنة في الإسلام»، و«هوامش على العقيدة النظامية لإمام الحرم الجويني»، و«هدي الرسول ﷺ في تكوين الأسرة»، و«التفكُّك الأسري وآثاره الاجتماعية»، و«رؤية شرعيَّة لقضايا عصريَّة، "أفكار الحداثة الخاصة بالأسرة".



وعلى جانب آخر، قال الأمين العام: إنَّ مجمع البحوث الإسلامية قد نظَّم 5 معارض للكتاب خلال عام 2021م؛ إيمانًا منه بضرورة التواصل والحوار مع جميع فئات المجتمع، وتعريفهم جهودَ الأزهر الحثيثة في مختلف القضايا التي تمسُّ المجتمع، هذا بالإضافة إلى مشاركة المجمع الفعَّالة في جناح الأزهر بمعرضي القاهرة والإسكندرية الدوليين للكتاب، اللذين شهدا إقبالاً كبيرًا على الإصدارات التي قدَّمتها قطاعات الأزهر المختلفة.



وأوضح الدكتور نظير عيَّاد أن المجمع قد شارك بجناح خاص في معرض النيابة الإدارية للكتاب في دورته الثانية، والذي أُقيم تحت شعار: «القراءة حياة» في مقرِّ نادي مستشاري النيابة الإدارية بمنطقة «المنيل»، كما شارك في فعاليات معرض ساقية الصاوي للكتاب في دورته الحادية عشرة، إلى جانب تنظيم ثلاثة معارضَ للكتاب -بالتعاون مع جامعة الأزهر- في كليتي الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة والإسكندرية، وكلية اللغة العربية بأسيوط للمرة الأولى في الوجه القبلي، بأسعار رمزيَّة للطلاب والباحثين؛ وذلك بهدف خلق حالة من الثراء الثقافي والمعرفي، بما يدعم قدرة الطلاب والباحثين على التفكير والإبداع وتحصيل العلوم المختلفة.



وأكَّد د. عيَّاد أن تلك المعارض قد شهدت إقبالًا كبيرًا من الزوَّار من الجمهور العام والطلاب والباحثين على إصدارات السلسلة العلمية وغيرها من الكتب التي يحتاج إليها طلاب العلم في التخصصات العلمية المختلفة، والتي تناقش قضايا علمية معاصرة، مشيرًا إلى أن المجمع قد خصَّص ركنًا للفتوى بمشاركة أمناء الفتوى من وعَّاظ الأزهر وواعظاته؛ للرد على أسئلة روَّاد المعرض، في إطار المنهج الأزهري الوسطي المعتدل؛ وذلك سعيًا من الأزهر الشريف لمعايشة هموم الناس وقضاياهم.