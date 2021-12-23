العراق.. الإطاحة بمتهمين بحيازة المخدرات وضبط 'كرستال' في البصرة

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة العراقية، الخميس، القبض على متهمين اثنين بحيازة المخدرات في البصرة.

وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة العراقية وفقا للسومرية نيوز، إن "مفارز الوكالة القت القبض على متهمين اثنين وضبط بحوزتهم (500) غرام من مادة الكرستال في البصرة".

وأشارت شؤون الشرطة العراقية إلى إنه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 ) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

وكانت قد حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، من أن متحور كورونا الجديد "على الأبواب"، داعية إلى الالتزام بشروط الوقاية.

ووفقا لوكالة "موازيين" العراقية، أعلنت وزارة الصحة استعدادها لـنـشـر فـرق رقابية جوالة في المؤسسات الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات لمتابعة تطعيم الموظفين والطلبة والالتزام بـشـروط الـوقـايـة تحسباً مـن ظهور المتحور الجديد "اوميكرون".

وقــال مـديـر تـعـزيـز الـصـحـة بالوزارة، هيثم العبيدي، في تصريح للصحيفة الرسمية، ان "الـوزارة اعدت خططاً لنشر فرق رقابية جوالة بالمــؤســســات الـحـكـومـيـة لـغـرض التفتيش ومتابعة جميع الموظفين من ناحية التطعيم وابـراز بطاقة التلقيح، فضلا عن متابعة الإجـراءات الوقائية والـصـحـيـة فـي المـــدارس والـجـامـعـات والمــعــاهــد، وذلك ضمن الــخــطــوات الاحــتــرازيــة لـلـوقـايـة مــن الـفـيـروس المتحور".