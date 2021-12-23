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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البانيه بـ 55 جنيه.. أعرف آخر أسعار الدواجن في الأسواق| فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة “صدي البلد” صباح اليوم الخميس، آخر أسعار الدواجن في الأسواق، وقال محمد حسن أحد بائعي الدواجن في الوراق بالجيزة، إن أسعار الدواجن انخفضت بنسبة 3 جنيهات للكيلو.

 

وأشار صاحب المحل في حواره مع "صدى البلد"، إلى أن أسعار الدواجن ارتفعت قبل الفترة الأخيرة بسبب فصل الشتاء الذي أدي الي ارتفاع سعر الكتكوت البلدي وغلاء سعر الأنبوبة التي تستخدم في الدفايات التي يستخدمها أصحاب المزارع لتربية الدواجن.

 

وقال إن سعر الفراخ البيضاء ٢٧ جنيها للكيلو، والبانيه ٥٥ جنيها، والوراك 30 جنيها، والهياكل 10 جنيهات، والكبد والقوانص 34 جنيها للكيلو، والبط والأوز 60 جنيها للكيلو، والسمان 35 جنيها للزوج، مشيرا إلي انخفاض سعر كرتونة البيض والتي وصلت إلى 38 جنيها والأرانب ٥٥ جنيه.

 

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