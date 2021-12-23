بإطلالة شتوية.. محمد أبو جبل داخل سيارته في أحدث ظهور

نشر محمد ابو جبل حارس مرمي الزمالك، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر خاصية استوري بحسابه الرسمي علىموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وأطل ابو جبل على جمهوره من داخل سيارته الخاصة، أثناء تجوله في شوارع القاهرة، وتالق بإطلالة شتوية، حيث ارتدى سترة انيقة وايس كاب ونظارة شمس.



وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت باستاد عثمان أحمد عثمان في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بها المركز الثالث في حين يتوقف رصيد المقاولون عند 5 نقاط يحتل بها المركز السادس عشر.