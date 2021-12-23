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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تايوان.. أمريكا واليابان تتفقان على خطة عسكرية طارئة لمواجهة الصين

قوات الدفاع الذاتي
قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأمريكي

صاغت قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأمريكي، اليوم الخميس، خطة لإنشاء قاعدة عسكرية مشتركة في جزر نانسي لنجدة تايوان حال وقوع هجوم عسكري من جانب الصين، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مسؤولين في طوكيو.

وتشهد الخطة، قيام الدولتين بعمليات عسكرية على الجزر اليابانية شمال تايوان مباشرة، في حالة اندلاع الصراع العسكري بين الأخيرة والصين.

وإذا تمت الموافقة على الخطة، ستتمركز جنود مشاة البحرية الأمريكية في جزر نانسي بقاعدة عسكرية، مع تقديم قوات الدفاع الذاتي اليابانية الدعم في شكل قوات إضافية إذا كان التهديد العسكري لتايوان وشيكًا.

ومن المرجح أن يؤدي أي إجراء تتخذه اليابان أو الولايات المتحدة لتعزيز الدعم العسكري لتايوان إلى معارضة كبيرة من الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءًا من أمتها وتعهدت بالاحتفاظ بالسيطرة عليها، بالقوة إذا لزم الأمر.

ويقال إن طوكيو وواشنطن، تستعدان لوضع اللمسات الأخيرة على الخطط العسكرية خلال اجتماع بين مسؤولي الخارجية والدفاع في يناير. 

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ونقلت كيودو عن مصادر بالحكومة اليابانية قولها إن الاقتراح أطلق عليه اسم إطار العمل “اثنان زائد اثنان”.

ووفقًا لتقرير كيودو، سيتعين على المسؤولين اليابانيين تقديم تشريع جديد للسماح للقوات بالتمركز في الجزيرة بسبب الخطر الذي يمثله وجودهم على السكان المحليين.

وقالت المصادر لوكالة كيودو، إنه يمكن تعبئة العمل العسكري في حالة اعتقاد اليابان أن الصراع بين الصين وتايوان من المحتمل أن يهدد السلام والأمن في المنطقة. وأعلنت الولايات المتحدة علانية رغبتها في مساعدة تايوان إذا لزم الأمر للرد ضد التعدي الصيني.

وتتكون جزر نانسي من حوالي 200 جزيرة، بعضها غير مأهول، مع 40 موقعًا على ما يبدو تم تحديدها كمواقع محتملة للقاعدة العسكرية.

يُذكر أن مسودة الاقتراح هي جزء من الجهود التي تبذلها اليابان والولايات المتحدة لتعزيز تعاونهما العسكري في مواجهة التوترات المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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