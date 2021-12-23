ساندي تتعاقد مع المنتج وليد منصور وتصور أول كليباتها في فرنسا

انتهت النجمة ساندي من تسجيل وتصوير أغنية جديدة تحمل عنوان "في لاا لاا" من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي وإنتاج وليد منصور في اول تعاون بينهما.

وتتواجد ساندي حاليا في فرنسا لتصوير الاغنيه بنظام الفديو كليب في أماكن متفرقة بالشارع هناك، وسوف يتم طرح برومو الأغنية يوم ٢٥ من شهر ديسمبر الجاري تمهيدا لطرحها وطرح الفيديو كليب ليلة رأس السنة.

وكانت آخر أعمال المطربة ساندي هي أغنية "إزيك النهاردة" التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" في شهر يوليو الماضي، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع هاني يعقوب.