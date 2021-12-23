عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ساندي تتعاقد مع المنتج وليد منصور وتصور أول كليباتها في فرنسا

ساندي
ساندي

انتهت النجمة ساندي من تسجيل وتصوير أغنية جديدة تحمل عنوان "في لاا لاا" من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي وإنتاج وليد منصور في اول تعاون بينهما.

وتتواجد ساندي حاليا في فرنسا لتصوير الاغنيه بنظام الفديو كليب في أماكن متفرقة بالشارع هناك، وسوف يتم طرح برومو الأغنية يوم ٢٥ من شهر ديسمبر الجاري تمهيدا لطرحها وطرح الفيديو كليب ليلة رأس السنة.

عمار يا مصر| ساندي تكشف عن تعرضها للسرقة في فرنسا.. تفاصيل

ساندى بالأسود في أحدث جلسة تصوير عبر الإنستجرام

وكانت آخر أعمال المطربة ساندي هي أغنية "إزيك النهاردة" التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" في شهر يوليو الماضي، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع هاني يعقوب.

ساندي النجمة ساندي في لاا لاا شادي نور ليلة رأس السنة

ترشيحاتنا

بخلاف الموقع .. الصحة تعلن 4 طرق للتسجيل والحصول على لقاح كورونا

التموين: مصر قاربت على أن يكون لديها اكتفاء ذاتي من السكر والأرز.. فيديو

السوبر الأفريقي تامر أمين: الأهلى يعنى الذهب واسأل عليه القارة

إصابة مئات الآلاف يوميا.. فرنسا تتوقع سيناريو مخيفا بسبب متحور أوميكرون

جمارك الصادرات الجوية تضبط قطعا أثرية مهربة في مطار القاهرة.. صور

محمد الشناوى فرط فى ميدالية السوبر الذهبية بعد فوز الأهلي .. تامر أمين معلقا على تصرف الحارس.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

مدبولي : تنسيق بين جميع أجهزة الدولة لسرعة مجابهة مختلف أنواع الطوارئ

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

البنك المركزي: مد فترة إعفاء العملاء من مصروفات التحويلات البنكية بالجنيه المصري

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتاح المرحلة الأولى من قرية القرنة لـ"حسن فتحي" في الأقصر

عقب التتويج بالسوبر الأفريقي.. لماذا يفوز الأهلي بالمباريات بعد الدقيقة 90 ؟

مياه نظيفة وساقعة بدون ثلاجة.. الكوب الاستانلس وعاء مذهل اختفى مع الزمن|نوستالجيا

القوات المسلحة: ضبط 240 قطعة سلاح متنوعة و 12 فتحة نفق

فيديو

قرار مهم من وزير التعليم.. تفاصيل التحسين في الشهادة الإعدادية

ممنوع نهائيا.. حظر ترك بطاقة التموين للبدالين والمخابز وعقوبة صارمة للمخالفين

صعيد الخير.. فيديو من القوات المسلحة يبرز المشروعات القومية في محافظات الجنوب

موضوع عائلي وأبو العروسة.. مسلسلات ينتظرها الجمهور في الموسم الشتوي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ