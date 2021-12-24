الأحد.. كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان تقيم دورة تدريبية عن صعوبات التعلم

يقدم مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة،الدكتور زغلول عباس حسنين عميد الكلية، الدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة البرنامج التدريبي المميز ( صعوبات التعلم).

يهدف البرنامج التدريبي الذي يعقد تحت إشراف الدكتورة سماح سالم مدير مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات المرتبطة بالتعرف علي صعوبات التعلم وأهم الصعوبات النمائية للتعلم والاستراتيجيات العلاجية وأساليب تدريس ذوي صعوبات التعلم بالاضافة إلى أساليب الكشف المبكر عن ذوي صعوبات التعلم ودور المدرسة في رعايتهم وتأهيلهم ودور الأسرة في التعامل معهم.

ويتاح لكافة الراغبين الالتحاق بالدورة التدريبية من المهتمين من داخل وخارج الجامعة حيث تبدأ فاعليات البرنامج التدريبي اعتبارا من يوم الاحد الموافق 26/ 12 / 2021 وحتي الثلاثاء 28/ 12 / 2021،ويتم الحجز والاستعلام بمركر بحوث وتدريب القادة الدور الأرضي كلية الخدمة الاجتماعية، الاستاذ مرسي طاهر المسئول الاداري بالمركز وكذلك يمكن الاستفسار من خلال الصفحة :

https://www.facebook.com/مركز-بحوث-وتدريب-القادة-289312548170100/

هذا ويقدم البرنامج نخبة مميزة من الخبراء في المجال بالإضافة إلى حصول المتدرب علي شهادة معتمدة علي المستوي القومي، ويتم عقد اختبار موضوعي بنهاية البرنامج لتقييم المتدربين.