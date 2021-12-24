عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقدمة نارية من تامر أمين عن تحقيق النادي الأهلي السوبر وإهداء الشناوي ميدالية الفوز للجمهور

تامر أمين
تامر أمين

هنأ الإعلامى تامر أمين، جماهير النادي الأهلى و جميع لاعبي الأهلي، بتحقيق بطولة السوبر الأفريقي، موضحًا أن الأهلى هو الأسد، وهو البطل لكل البطولات بالقارة.

قال الإعلامي تامر أمين، إن النادي الأهلي المصري، أسعد الجميع بتحقيقه أمس بطولة السوبر، معلقًا :" شيلوا بطولات الأهلى وشوفو وزن مصر الكروي بالقارة" فالنادي الأهلي رد بعد تحقيق مصر المركز الرابع فى بطولة العرب التى كانت فى قطر.

واشار إلى أن الأهلى يرد على الجميع، ويؤكد أن الأهلى عظيم و لا يشبع بطولات، ويظل طوال الوقت نظره على المركز الأول.

وكشف أن حصول الأهلى على لقب السوبر الأفريقي يعنى أن الأهلى بطل على أبطال القارة، وهذا يؤكد قوة مصر، وقدرته على تحقيق البطلولات.

وكشف تامر أمين مفاجأة عن ميدالية محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، التى حصل عليها أمس، وقال :" محمد الشناوي أهدى جماهير الأهلى ميداليته، وقام بإرسال الميداليا للجماهير" معلقًا :" الميدالية دى كده خلاص أصبحت للجماهير، ولن يحصل الشناوي عليها مرة أخري، ولن تصبح فى دولابه".

وبدأ الإعلامي تامر أمين، حلقة اليوم بقصيدة لـ الفنان هشام الجخ، وهو يشيد فى النادي الأهلي، وقال تامر أمين إن الأهلى يعنى الذهب، واسأل عليه القارة.


وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن النادي الأهلي يعنى كرامة مصر الكروية، و هو أكبر فارس محافظ على صورة و سمعة مصر الكروية.


ولفت إلى أن النادي الأهلي أسعد الجميع، معلقًا الأهلى رافع رأس مصر الكرويًا، وشيلو بطولات الأهلى الكروية فى الكارة و شوفى.


وأشار إلى أن مصر بها أسد اسمه النادي الأهلي، و يرفع رأس جميع المصريين فى كل مكان.

حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقب السوبر الأفريقي بعد تغلبه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح فى المباراة التي أقيمت بينهما أمس بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتبلغ القيمة المالية المعتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي “كاف” 200 ألف دولار لبطل كأس السوبر الإفريقي .
وكان الحساب الرسمى لبطولة كأس السوبر الأفريقى على موقع "تويتر"، نشر فيديو لأهم لمسات طاهر محمد طاهر وهدفه فى الرجاء قائلا: "شارك كبديل فى الدقيقة 77، سجل هدف التعادل 90.. أحرز ركلة ترجيح.. أداء رائع من طاهر محمد لاعب الأهلى، استحق عليه لقب رجل مباراة كأس السوبر الأفريقى".

وتوج الأهلي بلقب السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، أمس الأربعاء، عقب فوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة القطرية الدوحة.
 

وبات موسيماني أول مدرب في تاريخ الأهلي يتوج بلقب السوبر الأفريقي مرتين متتاليتين بعد مانويل جوزيه الذي نجح في القيام بهذا الإنجاز عامي 2006 و2007.

 

 

 

 

 

تامر امين السوبر النادي الأهلي الأهلى البطولات بالقارة

ترشيحاتنا

حظر احتفالات العام الجديد في إيطاليا بسبب كورونا

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

المدير الفني للمغرب يكشف سر استبعاد زياش من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

دعاء قيام الليل ليلة الجمعة .. كلمات تدفع عنك فتنة القبر

السعودية.. التحالف العربي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية صنعاء الأخيرة

شوبير يعلن مدة غياب السولية عن الملاعب ويطالب بضم طارق حامد للمنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

القيد الإفريقي يكشف مخطط موسيماني للاستغناء عن خماسي الأهلي

جمارك الصادرات الجوية تضبط قطعا أثرية مهربة في مطار القاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

تأكيدا لانفراد صدى البلد .. شيرين عبد الوهاب وبناتها ضيوف صاحبة السعادة في رأس السنة

فيديو

سرقة ونشر الفسق والتحريض على الفوضى ... سر تواجد نجوم الفن بالمحاكم

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

كلمة مدبولي في أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة "فيديو"

بسبب خلافات زوجية.. صدم 5 أشخاص بالسيارة وفر هاربا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ