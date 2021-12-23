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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد محمود عبدالعزيز يشارك بصورة تخيلية مع والده فى حفل زفافه: بداية حياتي

محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز ونجله محمد وزوجته

شارك الفنان محمد محمود عبدالعزيز، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصورة جديدة تجمعه بزوجته وبوالده "الساحر" الفنان الراحل محمود"


وظهر النجم الراحل محمود عبد العزيز، في صورة تم فيها استخدام برنامج لتعديل الصور، ليعيده للحياة مرة اخري، بجوار نجله محمد محمود عبد العزيز وزوجته، ليكمل فرحته بالاحتفال بيوم العمر بجوار والده.


وعلق  محمد عبد العزيز علي الصورة قائلًا "مع بداية حياتي الجديدة برضه هتكون معايا فيها إن شاء الله، أول صورة لينا مع بعض، أبويا ومراتى وأنا".


وتابع "مش عارف أشكرك إزاي على الهدية الحلوة أوي أوي أوي دي بجد تسلم إيدك يا صديقى المحترم جدا.. اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".


واعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز، امس الأربعاء عن عقد قرانه، ونشر مقطع فيديو وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


وكتب محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه، قائلا: "رسالة إلى أبى الغالى: أنا عملتها واتجوزت يا حاج، ورغم إن حضرتك ما بتفارقنيش بس بجد دى من اكتر المواقف اللى كان نفسى تحضرها معايا ".


وتابع قائلا : "رسمياً مستر اند مسز عبدالعزيز.. اللهم لك الحمد والشكر، لقد تزوجنا بفضل الله شرعاً وقانوناً أمام الله وأمام الجميع.. الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير.. اللهم أكرمنا واكتب لنا الخير وابعد عنا أى شر وارزقنا بفضلك بما ينفعنا وتعرف أنه خير لنا فأنت الرزاق الكريم و علام الغيوب و ما تجود به علينا افضل بكثير مما نتمناه لأنفسنا.


دعوات حضراتكم و ربنا يفرح قلوبكم جميعاً ان شاء الله".


و انهي حديثة :" شكر خاص لتصوير و إخراج ابنى البكرى وأخى الأصغر كريم محمود عبدالعزيز أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا) ".

 

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IMG_٢٠٢١١٢٢٣_٢١٥٧٢٨
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IMG_٢٠٢١١٢٢٣_٢١٥٦٢٠
محمود عبد العزيز الفنان محمد محمود عبد العزيز زوجته صورة جديدة الفنان الراحل عقد قران

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