نادر سعد: تسليم شقق موظفي العاصمة الإدارية في هذا التوقيت

أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تسليم الشقق لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة سيتم اعتبارًا من الأيام المقبلة الاتصال بهم وإبلاغهم من خلال وزاراتهم بالشقق التي تم تخصيصها لهم بناء على رغبتهم.

وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" الموظفين تم تخييرهم ما بين بدل الانتقال وما بين الشقق السكنية، موضحا أن الحد الأدنى لبدل الانتقال يصل إلى 2000 جنيه.

وأشار إلي أن الانتقال للعاصمة لإدارية الجديد سيتم على مدار ستة أشهر مثلما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهم بدأوا فعليًا من اليوم والذي شهد أول انعقاد للحكومة المصرية بكل هيئاتها.