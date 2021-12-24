خوفا من كورونا .. عروسان يتلقيا النقوط أونلاين

أقام عريس و عروس حفل زفافهما في الاردن أون لاين عبر الانترنت و ذلك تخوفا من تفشي فيروس كورونا من جانب و من جانب آخر لتوفير نفقات الزفاف و القاعة و لوازم حفلة الزفاف .



و بحسب ما نقلته وسائل الإعلام في الأردن، فإن رواد التواصل الإجتماعي من أصدقاء وو متابعين العروسين في الأردن تفاعلوا معهم عبر الفيس فقد قاموا ببث مباشر ليتمكن الجميع من توجيه المباركات لهم .



ارتدى العريس بدلة الزفاف السوداء، و ارتدت العروس الفستان الابيض، وك قام كلاهما بمتابعة التعليقات التي تحمل المباركات لهم، و ان كلاهما أنهما اتفقا أن يقيما حفل زفافهما بهذه الطريقة الجديدة.



و وفقا لما نقلته وسائل الإعلام في الأردن، فإنالعريس و العروس قاما بوضع رقم حسابهم البنكي و ارساله لجميع أصدقائهم لإرسال النقوط" نقطة الزفاف"، عليه و كأنهم حاضرين معهم .



جدير بالذكر ان السلطات الأردنية لم تصرح بشكل نهائي بعودة حفلات الزفاف و المهرجانات و الحفلات الغنائية خوفا من تفشي فيروس كورونا، فقرر الزوجان إقامة حفل زفافهم بتلك الطريقة .