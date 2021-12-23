أنهي أحلى.. الزغرودة اللبنانية أم المصرية؟.. اسمعوا كارول سماحة واحكموا

رفضت الفنانة كارول سماحة، بالإفصاح عن أكثر شئ تختلف مع زوجها عليه، ونفذت الحكم على الهواء، وقامت بـ إطلاق زغرودة.

وأضافت الفنانة كارول سماحة خلال برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، : الزغرودة المصرية تختلف عن اللبنانية ".

وقامت كارول بـ إطلاق أكثر من زغرودة على الهواء، واحدة مصرية وآخرى لبنانية.

ووجهت الفنانة كارول سماحة، رسالة هامة لـ السيدات قائلة: " ليس عيبا أن تساعد الزوجة زوجها في البيت وفي المصاريف".

وأضافت الفنانة كارول سماحة خلال برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن التعليم هو السلاح القوى، خاصة للمرأة، وتعليم المرأة أصبح من المسلمات.

وردت كارول على سؤال منى الشاذلي:" لو مكنتيش فنانة كنتى تبقى ايه" وقالت إن لم أكن فنانة كنت أحب أن أكون محامية وأختص بالحياة الاجتماعية مؤكدة أنها كانت تخدم المواطنين كمتطوعة لمدة خمس سنوات .





وقد قالت الفنانة كارول سماحة، إنها بحمد الله موفقة مع زوجها وليد مصطفى، و قامت بالأمساك بالخشب، خوفًا من الحسد، مؤكدة أن زوجها متفهم معها.

ولفتت إلى أن “أجمل شيء فى الزواج أن يكون لديك شريك يعطيك مساحة من الثقة والارتياح والعكس، ولكن فى النهاية الزواج صعب”.

وأوضحت: "لحسن حظي كما تخيلتت زوجى قبل الزواج لم يتغير بعد الزواج ومتفهم جدا".

وتحدثت عن الأشياء التى تغيرت فيها بعد الواج، قائلة:" أنا أصبحت بعد الزواج هادية أكثر وغير عصبية ولا أحاول المناقشة لإثبات أنني علي حق وغير صدامية .. أصبحت أكثر هدوءا".