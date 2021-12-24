بأقل التكاليف.. أفكار جديدة لقضاء شهر العسل في الشتاء

يعاني العالم حاليا من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا المعروفة بإسم " أوميكرون"، و هي سلالة مازالت تتفشى في معظم دول العالم و لم يتمكن العلماء حتى الآن من السيطرة عليها أو انتاج لقاحات لمواجهتها .



و بحسب ما ذكرته صحيفة " ديلي ستار"، فهناك طرق و افكار جديدة لقضاء شهر العسل لحديثي الزواج و الذين كانوا يرغبون في السفر و لكن منعتهم الإجراءات الإحترازية التي فرضتها بعض الدول، و سنعرض أبرز الطرق في السطور التالية :



-الخروج في الشوارع في الأجواء الباردة للإستمتاع بالوقت مع شريك الحياة وسط أجواء الشتاء في شهر ديسمبر و الاستمتاع بالخروج في الوقت المتأخر من الليل برفقة شريك الحياة.



-قضاء ليلة في فندق قريب من مكان سكنك، فهي فكرة للتغير قد تبدو بسيطة و لكن أحيانا تحدث فروقا كبير في التأثير على الصحة النفسية .



-السفر في أماكن بلاد قريبة من منزل الزوجية، حتى تتمكن من العودة في أي وقت إذا شعرت بالملل .



-الخروج برفقة شريك الحياة في الاسواق قد تكون تقليدية و لكن بعد الزواج من رفيق العمر قد تشعر ببعض التجديد و انت تسير في نفس الأماكن و لكن بالقرب من شريك حياتك التي تود أن تشاركه ادق تفاصيل يومك و لا مانع من شراء بعض الأغراض سويا .