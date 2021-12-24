عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بأقل التكاليف.. أفكار جديدة لقضاء شهر العسل في الشتاء

شهر العسل
شهر العسل

يعاني العالم حاليا من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا المعروفة بإسم " أوميكرون"، و هي سلالة مازالت تتفشى في معظم دول العالم و لم يتمكن العلماء حتى الآن من السيطرة عليها أو انتاج لقاحات لمواجهتها . 

txt

الصديقة السابقة لميجان ماركل تهاجمها.. دمرت حياة هاري

txt

حورية فرغلي: بعرف مستوى أدائي من خلال تعليقات المخرج.. فيديو


و بحسب ما ذكرته صحيفة " ديلي ستار"، فهناك طرق  و افكار جديدة لقضاء شهر العسل لحديثي الزواج و الذين كانوا يرغبون في السفر و لكن منعتهم الإجراءات الإحترازية التي فرضتها بعض الدول، و سنعرض أبرز الطرق في السطور التالية : 


-الخروج في الشوارع في الأجواء الباردة للإستمتاع بالوقت مع شريك الحياة وسط أجواء الشتاء في شهر ديسمبر و الاستمتاع بالخروج في الوقت المتأخر من الليل برفقة شريك الحياة. 


-قضاء ليلة في فندق قريب من مكان سكنك، فهي فكرة للتغير قد تبدو بسيطة و لكن أحيانا تحدث فروقا كبير في التأثير على الصحة النفسية . 


-السفر في أماكن بلاد قريبة من منزل الزوجية، حتى تتمكن من العودة في أي وقت إذا شعرت بالملل . 


-الخروج برفقة شريك الحياة في الاسواق قد تكون تقليدية و لكن بعد الزواج من رفيق العمر قد تشعر ببعض التجديد و انت تسير في نفس الأماكن و لكن بالقرب من شريك حياتك التي تود أن تشاركه ادق تفاصيل يومك و لا مانع من شراء بعض الأغراض سويا . 

الصحة كورونا فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية السلالة الجديدة من فيروس كورونا السلالة الجديدة فيروس كورونا الصحة النفسية شهر العسل لقاح العلماء فيروس كورونا

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات أوبل كروس لاند 2022 .. صور

دعاء يوم الجمعة المستجاب .. يوسع الأرزاق ويفرج الكروب

احذر.. استخدام المفرقعات والألعاب النارية بـ"رأس السنة" يقود للمؤبد في هذه الحالة

فضائح دجال الغربية.. يذبح الطيور والحيوانات ويرسم طلاسم لجيرانه.. فيديو

سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 24-12-2021

أخبار التكنولوجيا| واتسآب يصدر تنبيها عاجلا.. وميزة جديدة على تيك توك تحمي مستخدميه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

القيد الإفريقي يكشف مخطط موسيماني للاستغناء عن خماسي الأهلي

جمارك الصادرات الجوية تضبط قطعا أثرية مهربة في مطار القاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

فيديو

سرقة ونشر الفسق والتحريض على الفوضى ... سر تواجد نجوم الفن بالمحاكم

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

كلمة مدبولي في أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة "فيديو"

بسبب خلافات زوجية.. صدم 5 أشخاص بالسيارة وفر هاربا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ