عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فضيحة جوفري.. تدخل طارئ لميجان ماركل قد يسجن الأمير السابق أندرو

الامير أندرو وميجان
الامير أندرو وميجان ماركل

بعد فترة طويلة قضتها ميجان ماركل بعيدا عن حياة العائلة المالكة البريطانية، سيتم استدعائها قريبا للمشاركة بشهادتها في قضية الأمير السابق أندرو، عم زوجها الأمير السابق هاري، في قضية فضيحة جوفري.

 

ووفقا لموقع ياهو نيوز، من الممكن أن تدلي ماركل بشهاتها في دعوى الأمير أندرو التي رفعتها فيرجينا روبرتس جوفري، وقال مجامي يمثل روبرتس جوفري لصحيفة "ديلي بيست" إن ميجان ماركل قد يكون لديها معلومات هامة عن القضية.

txt

الصديقة السابقة لميجان ماركل تهاجمها.. دمرت حياة هاري

txt

بعد مرور 20 سنة.. إضاءة قلعة هاري بوتر في هوليوود بهذه المناسبة

 

وتابع المحامي ديفيد بويز إن الولايات المتحدة لديها سلطة قضائية على إجبار ميجان نظرا لأنها كانت قريبة من أندرو لفترة من الوقت، وذكرت محامي يمثل فيرجينيا روبرتس جوفري في الدعوى التي رفعتها والتي تزعم أن الأمير أندرو اعتدى عليها جنسيًا ، قال إنه يمكن استدعاء ميجان ماركل للإدلاء بشهادتها في الدعوى.

 

وفي حديثه إلى توم سايكس ، مراسل الصحيفة الملكية ، قال المحامي ديفيد بويز إن ماركل ربما تكون قد عرفت معلومات مهمة خلال فترة انضمامها للعائلة الملكة، وبهذا قد يتم الإدلاء بها في الدعوى المدنية لروبرتس جوفري.

 

تم اختيار ميجان بالتحديد نظرا لانها تحمل الجنسية الامريكية وتعيش حاليا بالبلد نفسها وبالتالي فإن السلطة القضائية ستقوم بإجبارها على الشهادة، كذلك فهي كانت من الأشخاص المقربين للأمير أندرو لفترة طويلة، بالإضافة إلى تصنيف المحامي لها بأنها شخص يمكن الاعتماد عليه لقول الحقيقة.

 

وفي تصريحات سابقة للأمير أندرو كان قد عبر عن استيائه لتورطه بعلاقة صداقة مع المجرم ذو الفضائح الجنسية السابقة "جيفري ابشتاين" الذي تم اتهامه بارتكاب انتهاكات مع اطفال في يوليو 2019، وتوفي منتحرا في السجن في وقت لاحق من العام نفسه.

 

ولكن قد نفى الأمير هذه الإدعاءات في سبتمبر، ووصف محاميه أنتوني بريتلر الدعوى القضائية بأنها لا أساس لها من الصحة، وغير قابلة للاستمرار ، وربما غير قانونية خلال جلسة استماع افتراضية مع رئيس المحكمة لويس أ . كابلان.

الصحة ولايات الولايات المتحدة ميجان ماركل فضيحة القضاء بريطاني زوجة ميجان أمريكي

ترشيحاتنا

كوريا الجنوبية تمنح عفوا خاصا للرئيسة السابقة المسجونة بارك كون-هيه

وزير الشباب والرياضة يرد على هجوم جمهور الزمالك.. ويكشف تفاصيل تطوير مراكز الشباب.. ويؤكد: مصر نالت إشادات دولية كبيرة لنجاحها بتنظيم بطولات كبرى

سوق المستعمل.. سعر بيجو 301 موديل 2015 | صور

فضيحة جوفري.. تدخل طارئ لميجان ماركل قد يسجن الأمير السابق أندرو

مرشح اتحاد الكرة: حسام حسن سيتولى تدريب المنتخب حال فوزي بالانتخابات

أمريكا: تهريب إيران أسلحة للحوثيين يطيل أمد الحرب في اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

القيد الإفريقي يكشف مخطط موسيماني للاستغناء عن خماسي الأهلي

جمارك الصادرات الجوية تضبط قطعا أثرية مهربة في مطار القاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

فيديو

سرقة ونشر الفسق والتحريض على الفوضى ... سر تواجد نجوم الفن بالمحاكم

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

كلمة مدبولي في أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة "فيديو"

بسبب خلافات زوجية.. صدم 5 أشخاص بالسيارة وفر هاربا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ