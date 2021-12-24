فضيحة جوفري.. تدخل طارئ لميجان ماركل قد يسجن الأمير السابق أندرو

بعد فترة طويلة قضتها ميجان ماركل بعيدا عن حياة العائلة المالكة البريطانية، سيتم استدعائها قريبا للمشاركة بشهادتها في قضية الأمير السابق أندرو، عم زوجها الأمير السابق هاري، في قضية فضيحة جوفري.

ووفقا لموقع ياهو نيوز، من الممكن أن تدلي ماركل بشهاتها في دعوى الأمير أندرو التي رفعتها فيرجينا روبرتس جوفري، وقال مجامي يمثل روبرتس جوفري لصحيفة "ديلي بيست" إن ميجان ماركل قد يكون لديها معلومات هامة عن القضية.

وتابع المحامي ديفيد بويز إن الولايات المتحدة لديها سلطة قضائية على إجبار ميجان نظرا لأنها كانت قريبة من أندرو لفترة من الوقت، وذكرت محامي يمثل فيرجينيا روبرتس جوفري في الدعوى التي رفعتها والتي تزعم أن الأمير أندرو اعتدى عليها جنسيًا ، قال إنه يمكن استدعاء ميجان ماركل للإدلاء بشهادتها في الدعوى.

وفي حديثه إلى توم سايكس ، مراسل الصحيفة الملكية ، قال المحامي ديفيد بويز إن ماركل ربما تكون قد عرفت معلومات مهمة خلال فترة انضمامها للعائلة الملكة، وبهذا قد يتم الإدلاء بها في الدعوى المدنية لروبرتس جوفري.

تم اختيار ميجان بالتحديد نظرا لانها تحمل الجنسية الامريكية وتعيش حاليا بالبلد نفسها وبالتالي فإن السلطة القضائية ستقوم بإجبارها على الشهادة، كذلك فهي كانت من الأشخاص المقربين للأمير أندرو لفترة طويلة، بالإضافة إلى تصنيف المحامي لها بأنها شخص يمكن الاعتماد عليه لقول الحقيقة.

وفي تصريحات سابقة للأمير أندرو كان قد عبر عن استيائه لتورطه بعلاقة صداقة مع المجرم ذو الفضائح الجنسية السابقة "جيفري ابشتاين" الذي تم اتهامه بارتكاب انتهاكات مع اطفال في يوليو 2019، وتوفي منتحرا في السجن في وقت لاحق من العام نفسه.

ولكن قد نفى الأمير هذه الإدعاءات في سبتمبر، ووصف محاميه أنتوني بريتلر الدعوى القضائية بأنها لا أساس لها من الصحة، وغير قابلة للاستمرار ، وربما غير قانونية خلال جلسة استماع افتراضية مع رئيس المحكمة لويس أ . كابلان.