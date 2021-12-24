صابر الرباعي: بتخض من سيرة الموت.. مش داخل معركة مع كاظم الساهر ومقارنتي به شرف.. وصوت حسن شاكوش يقترب من المطربات

حل المطرب صابر الرباعي، ضيفا على برنامج " حبر سري" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، وتحدث الرباعي عن مسيرته الفنية.



كاظم الساهر

رد المطرب صابر الرباعي، على تساؤل “جمهور كاظم الساهر”، الذي قال إن "تقديمه لقصائد نزار قباني محاولة من كل لتكرار نجاح كاظم ".

وقال صابر الرباعي: "غناء القصائد بالنسبة لي تحدي، وكاظم الساهر رائد من رواد غناء القصائد، وانا مش داخل معركة معه وتشريف لي مقارنتي بالفنان كاظم الساهر ".

وتابع صابر الرباعي:" هناك منافسة فنية بشكل طبيعي ولا يوجد احد متفوق على الاخر، والفنان كاظم الساهر له خصوصية في غناء القصائد بشكله وفنه وطريقة تلحين القصائد وهو متميز بشكل كبير، وكان نفسي أغني أغنية زيديني عشقا وكانت من القصائد والألحان العبقرية، ويشرفني ويسعدني ان أغني من ألحان كاظم الساهر".

وقال المطرب صابر الرباعي، إنه هناك منافسين كثيرين له في الوطن العربي، مضيفا:" هناك مطربين لديهم جمهورهم وهناك من يحب متابعتهم ، ولما اشوف جمهور يشتري تذاكر عشان يحضر حفلة لي أشعر بسعادة كبيرة ".

وتابع صابر الرباعي :" هناك مطربين كثر ممكن اشتري تذكرة عشان أسمهم مثل كاظم الساهر وحسين الجسمي وشيرين وماجد المهندس أنغام وهاني شاكر، و هناك اصوات مطربين رائعة في مصر والوطن العربي بأكمله ".

صابر وراضي

رد المطرب صابر الرباعي، على تساؤل:" هل ندمت انك لم تغني اغنية " صابر وراضي" رغم أنها كانت مكتوبة له خصيصا" قائلا:" ندمت على عدم اغنية صابر وراضي".



وتابع صابر الرباعي :" المطرب جورج وسوف لما غناها أعطاها من لونه واحساسه وطريقة أدائه الكبيرة وجروج وسوف مدرسة ، وعندما عرضت عليا الأغنية دي حسيت فيها بالنرجسية لأن فيها اسمي ".

حسين الجسمي



قال المطرب صابر الرباعي، إنه لا يوجد خلاف بينه وبين الفنان حسين الجسمي ، مضيفا:" حسين الجسمي صديق عزيز وقريب مني، وياريت اغني مع حسين الدجسمي على المسرح او في حفلة ".

وتابع صابر الرباعي :" كل المطربين والفنانين لديهم مكانة واكن كل الاحترام والتقدير للجميع، وحسين الجسمي رائع وأحبه واحييه على نشاطه ونجاحاته ويستحق النجاح الذي يحققه ".



الموت



قال المطرب صابر الرباعي، إنه سمع شائعة وفاته في حادث سير في عام 2020، مضيفا:"بتخض من سيرة الموت، ولا أخاف من الموت ولكنني لا أحب سيرة الموت خوفا على أهلي وعائلتي ولا احب شائعات الموت التي يتم إطلاقها عني ".



وتابع صابر الرباعي :" شائعات الموت تجعل اهلي واصدقائي في موقف محرج ومخيف خاصة عندما الا أكون متواجد بالقرب منهم “ مضيفا:” تأثرت بوفاة الملحن خالد البكري الذي اعطاني الحان كثيرة كما تأثرت بوفاة المطربة ذكرى

".

القاء القبض عليه

رد المطرب صابر الرباعي، على شائعة إلقاء القبض عليه مع مدير أعماله في مطار لندن بسبب حيازة مخدرات، قائلا:" كنت في تونس أثناء إطلاق هذه الشائعة عني ".



وتابع صابر الرباعي :" هذه الشائعة انتشرت في موقع معروف في تونس وتحدثت آنذاك على هذا الأمر ونفيت تلك الشائعة مطلقا، وتلك الشائعة كانت مضحكة بالنسبة لي ".



حسن شاكوش



علق المطرب صابر الرباعي، على مقطع فيديو لمطرب المهرجانات حسن شاكوش وهو يغني أغنية " اتحدى العالم “، قائلا:” حسن شاكوش غنى الاغنية بالطبقة الخاصة به وأسلوبه في الغناء واحييه على هذا ".

وتابع صابر الرباعي :" بالنسبة لي حسن شاكوش غنى الاغنية بطريقته وروحه"، مضيفا:" سمعت اغنية بنت الجيران التي اشتهرت كثيرا ".



واكمل صابر الرباعي :" طبقة حسن شاكوش في الغناء عالية ليست متوفرة كثيرا لدى الرجال، وقريبة من طبقات الصوت لدى المطربات".

