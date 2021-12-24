وثائقى العدوان الثلاثى.. سكوت لوكاس: بريطانيا سعت للتواجد داخل بلاط الملك فاروق

عرضت فضائية "دي إم سي"، الجزء الأول من فيلم "العدوان الثلاثي"، والذي تم تصويره بين القاهرة ولندن.

ومن جانبه قال الدكتور سكوت لوكاس، أستاذ السياسة الدولية بجامعة بيرمنجهام، خلال الفيلم الوثائقى، إن مصر ما بين عام 1950 و1952 كانت تحت حكم الملك فاروق والجزء من النمط الذى حافظت بريطانيا عليه في أعقاب الحرب العالمية الأولى، هو أنهم يريدون التواجد داخل البلاط الملكى وهكذا يستطيعون التأثير عن طريق تقديم المشورة للملوك.

ويوثق الفيلم كتابات مؤرخين ومحللين إنجليز عن حرب السويس 1956، ويعرض للمرة الأولى وثائق من الأرشيف البريطاني، وعددًا من التفاصيل العسكرية عن الخطة "كورتيدج" والعملية "تليسكوب"، علاوة على المسار الحربي للعدوان الثلاثي وكواليسه السياسية الدقيقة.