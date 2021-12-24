وش السعد.. محمد الحلو يغنى عراف.. فيديو

قال الفنان محمد الحلو، إن أغنية عراف هى وش السعد عليه، موضحًا أنه كان يسمى مركب له بنفس الاسم.

وغنى محمد الحلو، أغنية عراف،واسعد الجميع بالأغنية.

أشعل الفنان محمد الحلو حماس جمهور "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة "ON"، وذلك أثناء غناء أغنية وحياتك يا حبيبي لـ سيد مكاوي.

استضاف برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة "ON"، النجمين على الحجار ومحمد الحلو، اليوم الخميس.

وأبدع النجم "على الحجار"، في تقديم أغنية "لسه فاكر"، على الهواء مباشرة على مسرح "سهرانين".

ومن جانبه رد النجم محمد الحلو، بأغنية عودني علي رؤياك، مما أثار تفاعل الحاضرين بالاستديو.

وتحدث "على الحجار"، عن بدايته في مجال الغناء في مرحلة الطفولة، قائلا: "فكرة الغناء في البداية كانت ورث لإن البيت بيت طرب وفني"، متابعا: "محمد الحلو وارث عائلة فنانة ووالدته كانت مطربة كبيرة، وأنا والدي كان في معهد الموسيقى".