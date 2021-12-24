أسرار وحكايات محمد الحلو وعلي الحجار و سبب اختيارهم لاسمهم الفني..فيديو

استضاف برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة "ON"، النجمين على الحجار ومحمد الحلو، اليوم الخميس.

وروى الفنان علي الحجار، تفاصيل واقعة سحب اعتماد والده من الغناء بالإذاعة بعد رفضه تغيير لقبه (الحجار)؛ بناء على طلب مدير الإذاعة آنذاك، موضحا أن والده كان معتمدًا منذ عام 1944 للغناء في الإذاعة، وبعد مرور عشر سنوات طالبة مدير جديد للإذاعة بتغيير اسم الحجار.

وأشار علي الحجار، إلي أن والده رفض هذا الطلب، وأبلغ المدير بأنه معتمد منذ عشر سنوات باسم الحجار، ودافع عن قراره بأن هناك آخرين معتمدين مثل فريد الأطرش وفاتن حمامة ولم يطلب منهما أحدٌ بتغيير اسميهما.

وأردف:" اندلعت خناقة كبيرة.. و(المدير) رفد (والدي) من الإذاعة.. قال إنه عاوز يغير الاسم علشان الناس متصحاش على أغنية لـ دبش وطوب.. (ما فعله المدير) كان قلة حياء، معقبا:" والدي وقتها قام بضربه بالطفاية".

ومن جانبه قال الفنان محمد الحلو، إنه لم يواجه أي مشاكل بسبب أسمه مؤكدا أنه كان يلقي دعما كبيرا في البداية وتوقع بأنه سيحقق الكثير في عالم الفن.

ومازح الحلو أمير كرارة، قائلا:" المشكلة اللي حصلت من إسمي كان من 3 شهور وهي انه جالي سكر عشان حلو".