وثائقي العدوان الثلاثي.. مؤلف: بريطانيا كانت ترى قناة السويس ضرورة حتمية لمصالحها

عرضت فضائية "دي إم سي"، الجزء الأول من فيلم "العدوان الثلاثي"، والذي تم تصويره بين القاهرة ولندن.

ومن جانبه قال دانى ستيد مؤلف كتاب الاستراتيجية والاستخبارات البريطانية في أزمة قناة السويس، إن بريطانيا كانت ترى قناة السويس ضرورة حتمية لمصالحها الوطنية، ولم تكن تراها من أي منظور آخر.

ويوثق الفيلم كتابات مؤرخين ومحللين إنجليز عن حرب السويس 1956، ويعرض للمرة الأولى وثائق من الأرشيف البريطاني، وعددًا من التفاصيل العسكرية عن الخطة "كورتيدج" والعملية "تليسكوب"، علاوة على المسار الحربي للعدوان الثلاثي وكواليسه السياسية الدقيقة.