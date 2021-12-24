ليلى علوي تكشف عن رأيها في أغاني المهرجانات والراب

حلت الفنانة ليلى علوي ضيفة ببرنامج "مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"، للحديث عن آخر أعمالها الفنية وجوانب من حياتها الشخصية.

وكشف ليلي علوي خلال حوارها مع رامي رضوان، عن عن رأيها في أغاني المهرجانات، مؤكدة أنها تستمع لأغاني المهرجانات والراب، وإذ كان هناك أغنية جديدة تستمع إليها، مشيرة إلى أنها تستمع لأغاني الراب مع ابنها وأصدقائه .

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوى فيلم «200 جنيه»، الفيلم من بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، غادة عادل، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.