نعمة كبيرة من ربنا.. ليلي علوي تروي كواليس تكريمها بمهرجان البحر الأحمر

حلت الفنانة ليلي علوي ضيفة ببرنامج "مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"، للحديث عن آخر أعمالها الفنية وجوانب من حياتها الشخصية.

وأعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها البالغة، لتكريمها بمهرجان البحر الأحمر بدورته الافتتاحية، بالمملكة العربية السعودية.

وأكملت:"نعمة كبيرة اوي ان الناس تكون بتحب الفنان وشايفاه ومحترماه، هدف المهرجانات كلها واحد وهو التواصل بين الأجيال الحالية والماضية، مضيفا:" بتبقى فرصة كبيرة جدا لـ عشاق السينما والافلام.

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوى فيلم «200 جنيه»، الفيلم من بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، غادة عادل، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.