ليلي علوي تروي كيف مر عليها عام 2021.. فيديو

حلت الفنانة ليلي علوي ضيفة ببرنامج "مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"، للحديث عن آخر أعمالها الفنية وجوانب من حياتها الشخصية.

وعن رأيها في عام 2021، قالت الفنانة خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان،:" من الناحية العملية، كان عام مليء بالخير، وهناك حالة من الرضا عنها، وبدأت بفيلم "ماما حامل".

وأكملت:" من ناحية أخرى فقدنا أشخاص عزيزة على قلوبنا خلال عام 2021، ومن المستحيل أن ننساهم، ونتذكرهم دائما بالخير وندعي لهم، والحمد لله هي سنة الحياة".

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوى فيلم «200 جنيه»، الفيلم من بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، غادة عادل، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.