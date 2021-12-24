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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليلي علوي تروي كيف مر عليها عام 2021.. فيديو

ليلي علوي
ليلي علوي

حلت الفنانة ليلي علوي ضيفة ببرنامج "مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"، للحديث عن آخر أعمالها الفنية وجوانب من حياتها الشخصية.

وعن رأيها في عام 2021، قالت الفنانة خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان،:"  من الناحية العملية، كان عام مليء بالخير، وهناك حالة من الرضا عنها، وبدأت بفيلم "ماما حامل".

وأكملت:"  من ناحية أخرى فقدنا أشخاص عزيزة على قلوبنا خلال عام  2021، ومن المستحيل أن ننساهم، ونتذكرهم دائما بالخير وندعي لهم، والحمد لله هي سنة الحياة".

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوى فيلم «200 جنيه»، الفيلم من بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، غادة عادل، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

الاعلامي رامي رضوان اسعاد يونس هاني رمزي الفنانة ليلى علوى أعمال ليلى علوي عام 2021

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