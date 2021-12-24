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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيوتشر يطلب 25 مليون جنيه لبيع رفعت للزمالك..تفاصيل

صدى البلد

أكد الاعلامي محمد شبانة أن مسئولى نادي فيوتشر طلبوا من إدارة الزمالك الحصول على مبلغ 25 مليون جنيه نظير التفريط في خدمات أحمد رفعت لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة".

وتابع شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "فتح الزمالك خط مفاوضات بشكل شفهي مع فيوتشر مؤخرًا للتعرف على طلباتهم للتنازل عن رفعت وطلبوا الحصول على 25 مليون جنيه وهو ما قوبل بالرفض من جانب نادي الزمالك".

وأوضح أن  الزمالك يرغب في حسم الصفقة من الآن مع فيوتشر على أن ينضم اللاعب بداية من الموسم المقبل بسبب عقوبة إيقاف القيد على النادي.

 

زوجة مؤمن زكريا تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي .. فيديو
 

كشفت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق الجماهير آخر مستجدات حالته الصحية، خلال الفترة الأخيرة.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر في الجهاز العصبي تسبب في ابتعاده عن الملاعب واعتزال كرة القدم.

وقالت ريهام الشيمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء أون تايم سبورتس": "مؤمن بخير والذي أشيع منذ قليل عن وفاته ليس له أي أساس من الصحة".

وأضافت: "حالة مؤمن جيدة وهناك طبيب في إنجلترا على تواصل مع زوجي، لكي يرى حالته وكان من المفترض أن يتوجه إلى إنجلترا ولكن تأشيرة السفر لم تصدر حتى الآن، ونريد أن يتم إنجاز هذا الأمر سريعًا".

وواصلت: "نحن حاليًا في انتظار التأشيرة من السفارة الإنجليزية، والطبيب في إنجلترا قال لمؤمن إن شاء الله سيكون هناك علاج له، ولكن يجب أن تأتي بأسرع وقت، ولا نريد أن تتدهور حالته الصحية".

وأردفت: "محمود الخطيب رئيس الأهلي يتواصل مع مؤمن زكريا باستمرار وأيضًا سيد عبد الحفيظ وحسام غالي، هناك تواصل باستمرار من الأهلي".

وناشدت: "نتمنى لو كان أحد يستطيع مساعدتنا في استخراج التأشيرة بشكل سريع".

وتابعت: "مؤمن زكريا كان سعيدًا جدًا بالأمس بعد مجيء جمهور الأهلي لكي يحتفلوا بالسوبر الإفريقي عند منزله ولم يتوقع ذلك، وهو ما رفع من معنوياته".

واختتمت: "النادي الأهلي لم يتأخر عن مؤمن في أي شيء، وزوجة محمود الخطيب تواصلت معي أكثر من مرة".

الزمالك إعلامي الأهلى محمود الخطيب الخطيب مؤمن زكريا

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