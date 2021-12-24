عمومية اتحاد الكرة تهدد بمقاطعة الانتخابات

قال محمد شبانة : "علم برنامج بوكس تو بوكس أن عدد من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة هددوا بمقاطعة الانتخابات المقبلة والمقرر اجرائها يوم الخامس من يناير المقبل، اعتراضا على ضعف المنافسة بين القائمتين المرشحتين للانتخابات".

وواصل شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : "أعرب عدد من ممثلي الأندية في جروب "الواتس أب" الخاص بالجمعية العمومية، بين عن استيائهم من ظاهرة تراجع الأسماء البارزة التي قررت خوض السباق الانتخابي منة قبل، وكانت تعول عليهم الجمعية العمومية أمالا عريضة في اصلاح المنظومة الكروية".

وأكد أن العمومية تلقت وعودا من نجوم بارزة على المنافسة في الانتخابات، لكنها وجدت انسحابا من معظمهم ما أسفر عن وجود قائمتين فقط في الانتخابات المقبلة.