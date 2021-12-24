أخبار العالم| التحالف العربي ينفذ عملية نوعية في صنعاء وفرنسا تتوقع سيناريو مخيفا بسبب أوميكرون

شهدت الساحة العالمية والدولية على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية وتصدر ذلك:

إصابة مئات الآلاف يوميا.. فرنسا تتوقع سيناريو مخيفا بسبب متحور أوميكرون

قال المجلس العلمي الفرنسي، الخميس، إنه يتوقع ارتفاع معدل الإصابات بـ فيروس كورونا في فرنسا إلى مئات الآلاف من الحالات الجديدة يوميا خلال شهر يناير، حيث سيطر متحور أوميكرون شديد العدوى على البلاد.

السعودية.. التحالف العربي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية صنعاء الأخيرة

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، تفاصيل العملية الأخيرة التي نفذها في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها لمليشيات الحوثي من أجل إخراج الأسلحة من مدينة الثورة,

أمريكا: تهريب إيران أسلحة للحوثيين يطيل أمد الحرب في اليمن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن تهريب إيران أسلحة لمليشيات الحوثي يطيل أمد الحرب في اليمن.

السعودية.. بيان عاجل من التحالف بعد انتهاء مهلة الحوثي

أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، بيانًا عاجلاً بعد لحظات من انتهاء المهلة التي حددها لمليشيات الحوثي وذلك من أجل إخراج الأسلحة من مدينة الثورة بالعاصمة صنعاء.

بينهم مصريان.. عقوبات أمريكية على 3 أشخاص في البرازيل لدعم "القاعدة"

أعلنت الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على 3 أشخاص بينهم مصريين بسبب دعمهم لتنظيم القاعدة الإرهابي، وذلك في البرازيل.

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل الفلسطينيين بنابلس .. واستغاثة عاجلة من المساجد

هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، تحت جنح الظلام، منازل المدنيين الفلسطينيين في بلدة برقة بمحافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية والتي تشهد تصعيدًا غير عادي من قبل المستوطنين منذ نحو أسبوع.

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من عدة دول إفريقية

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية تعليق دخول المسافرين القادمين من عدة دول إفريقية من بينها: كينيا، وتنزانيا، ونيجيريا، على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتباراً من بعد غد السبت

السعودية.. إجراءات جديدة لصلاة الجمعة في المسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إجراءات جديدة لاستقبال قاصدي وزوار المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة يوم غد من أبرزها فتح (58) باباً للدخول والخروج وتخصيص أكثر من (4000) عامل وعاملة لعمليات التطهير والتنظيف التي تبلغ (10) مرات يومياً

البحرين.. إجراءات جديدة لدخول المساجد بسبب كورونا

قالت إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين في بيان لها : تأكيدًا على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية السارية على المساجد والجوامع في أوقات الصلوات وخاصةً صلاةَ يومِ الجمعة..

الرئيس التونسي: نحن أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة

أشرف الرئيس التونسي قيس سعيّد،بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للتداول بخصوص مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية

المستشارة الأممية تدعو إلى الانتقال السلمي في ليبيا ونقل السلطة لمؤسسات منتخبة

دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة مليونين و800 ألف ليبي مسجلين للتصويت، وللمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم.

بوتين يكشف عن الحليف الأول لـ روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه على الرغم من العلاقات المتوترة في الماضي، تعمل موسكو وبكين الآن معًا على عدد غير مسبوق من القضايا، بما في ذلك التجارة والتكنولوجيا والدفاع.

ردا علي بوتين.. الناتو: لم نتعهد أبدا بعدم التوسع

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرج، الخميس، إن الحلف لم يتعهد أبدا بعدم التوسع، وأن ذلك غير وارد في أي اتفاقية دولية.

الجيش الإثيوبي يعلن اكتمال العملية ضد جبهة تحرير تيجراي الشعبية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الخميس أن الجيش الإثيوبي أكمل عملية ضد مسلحين من جبهة تحرير تيجراي الشعبية.

بحث عن يهودي ليقتله.. وزيرة داخلية بريطانيا تعلق علي حادثة بـ لندن

أدانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، الخميس، الهجوم “المثير للقلق” المعادي للسامية في شمال لندن، وقالت إنها على اتصال وثيق بشرطة العاصمة.