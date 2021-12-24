طلاب ينظمون حملة نظافة لـ نهر النيل من المخلفات البلاستيكية في الزمالك

تحت رعاية وزارة الموارد المائية والري، واستمرارا لحملات نظافة النيل من المخلفات البلاستيكية قامت مؤسسة "شباب بتحب مصر" ، وبمشاركة ١٢٠ طالبا وطالبة من مدرسة "بداية" بتنفيذ حملة نظافة من المخلفات البلاستيكية من جانبي نهر النيل بمنطقة الزمالك.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن رعاية الوزارة لهذه الحملات يأتى إيمانا من الوزارة بأهميتها ، ومساهمة هذه المبادرات في نشر الوعي بأهمية الحفاظ علي الموارد المائية.

وقد بدأت الحملة من نادي نقابة المهندسين بالزمالك ، واستمرت علي مدار ساعتين ، وبحضور المهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث ، و احمد فتحي رئيس مؤسسة "شباب بتحب مصر" ، والمهندسة هلا عبادة عضو مجلس إدارة نادي نقابة المهندسين.

وقد تم رفع كمية من المخلفات البلاستيكية باستخدام المعدات الخفيفة من علي المراكب الصغيرة مع الحرص علي تجميع المخلفات في جوالات من الخيش منعاً لاستخدام جوالات بلاستيكية ، كما ساهم قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع للوزارة بعمل تطهير للمجرى المائي بعد الحملة باستخدام المعدات التابعة للقطاع.

وتعتمد هذه الحملة علي التوعية بخطورة المخلفات البلاستيكية ، وضرورة التقليل من الاعتماد عليها ، وتهدف الحملة للحفاظ على نظافة نهر النيل والتعريف بالآثار السلبية للبلاستيك علي صحة الانسان والكائنات الحية والبيئة.

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