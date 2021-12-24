عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طلاب ينظمون حملة نظافة لـ نهر النيل من المخلفات البلاستيكية في الزمالك

صدى البلد

تحت رعاية وزارة الموارد المائية والري، واستمرارا لحملات نظافة النيل من المخلفات البلاستيكية قامت مؤسسة "شباب بتحب مصر" ، وبمشاركة ١٢٠ طالبا وطالبة من مدرسة "بداية" بتنفيذ حملة نظافة من المخلفات البلاستيكية من جانبي نهر النيل بمنطقة الزمالك.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن رعاية الوزارة لهذه الحملات يأتى إيمانا من الوزارة بأهميتها ، ومساهمة هذه المبادرات في نشر الوعي بأهمية الحفاظ علي الموارد المائية.

وقد بدأت الحملة من نادي نقابة المهندسين بالزمالك ، واستمرت علي مدار ساعتين ، وبحضور المهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث ، و احمد فتحي رئيس مؤسسة "شباب بتحب مصر" ، والمهندسة هلا عبادة عضو مجلس إدارة نادي نقابة المهندسين.

وقد تم رفع كمية من المخلفات البلاستيكية باستخدام المعدات الخفيفة من علي المراكب الصغيرة مع الحرص علي تجميع المخلفات في جوالات من الخيش منعاً لاستخدام جوالات بلاستيكية ، كما ساهم قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع للوزارة بعمل تطهير للمجرى المائي بعد الحملة باستخدام المعدات التابعة للقطاع.

وتعتمد هذه الحملة علي التوعية بخطورة المخلفات البلاستيكية ، وضرورة التقليل من الاعتماد عليها ، وتهدف الحملة للحفاظ على نظافة نهر النيل والتعريف بالآثار السلبية للبلاستيك علي صحة الانسان والكائنات الحية والبيئة.

IMG-20211224-WA0026
IMG-20211224-WA0026
IMG-20211224-WA0019
IMG-20211224-WA0019
IMG-20211224-WA0025
IMG-20211224-WA0025
IMG-20211224-WA0022
IMG-20211224-WA0022
IMG-20211224-WA0021
IMG-20211224-WA0021
IMG-20211224-WA0024
IMG-20211224-WA0024
IMG-20211224-WA0020
IMG-20211224-WA0020

ترشيحاتنا

حذاء مضاد للألغام.. أحدث إنجاز عسكري سعودي لإنقاذ البشرية

فيديو جراف| لغط وتساؤلات.. ما حقيقة إطلاق اسم حسن البنا على مدرسة حكومية

الأزهر في أسبوع.. تحرك عاجل للحد من الطلاق ونيجيريا توجه رسالة لـ الإمام الأكبر

حصاد 2021..الانتهاء من مسار الدراجات والمباني الخدمية وتطوير الميادين الرئيسية في العبور

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة ووقت قراءة سورة الكهف

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدا: نشاط للرياح على القاهرة وأمطار خفيفة بالسواحل

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

تحويلات مرورية بمحيط أعمال محطة مترو القومية بالخط الثالث

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

فيديو

فيديو جراف| بعد فشل أغنية مهرجان ضحكتها مزيكا .. هل انتهي زمن حمو بيكا

ظهرت له 4 مرات.. كيف رأى رشوان توفيق دلال عبد العزيز في المنام؟

سرقة ونشر الفسق والتحريض على الفوضى ... سر تواجد نجوم الفن بالمحاكم

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ