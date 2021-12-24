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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

السينما بين إيديك يناقش أنواع عدسات التصوير السينمائي ومقاساتها

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

تواصلت فعاليات مشروع "ابدأ حلمك السينما بين يديك"، الذي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة، بإشراف عام من تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية والمنعقد بمكتبة البحر الأعظم.

واستكمل حسام المحفوظى محاضراته عن المونتاج بشقيه النظرى والعملى، موضحا أن لذة الفيلم هو الإيهام، وبدأ حديثه عن أنواع الإضاءة المستخدمة فى التصوير من زوايا المونتاج وهى الkey light، والfill light، وال effect light واستخدام الجيلاتين الضوئي لإعطاء إيحاء أو تأثير إضاءة محددة لأستخدام الستارة الضوئية لتعزيز الديكور.

كما تناول الحديث عن أنواع العدسات والتى تنقسم لنوعين سواء كانت قصيرة البُعد البؤرى، أو طويلة البُعد البؤرى، ومقاسات العدسات بأرقامها والتى تعتمد على عدة عناصر مثل مجال الرؤية، عمق الميدان، المنظور، الحركة، باعتبارها الصفات التي يمتاز بها كل نوع من أنواع العدسات.

وأوضح أنه كلما زاد رقم العدسة اختلف عمق الميدان ومجال الرؤية، أما العدسة الزووم  هى عدسة لا يفضل استخدامها الكثيرين نظرا لأنها تظهر الصورة أكثر ظلاما نظرا لاحتوائها على العديد من العدسات وكذلك كبر طول الشاسيه، ولكن يتم استخدامها فى حركة الكاميرا dolly zoom

وعن التلوين أشار المحفوظى أنه تصليح الوان الفيلم وتوحيد لون المشهد وتكمن صعوبته فى الوصول لأصل الصورة، والتركيز على لون بشرة الإنسان لعمل التصحيح بشكل جيد، كما أوضح تقنية تصوير الأفلام ثلاثية الأبعاد والتى يتم تصويرها باستخدام كاميرتين مما يظهر الصورة ذات عمق.

مشروع ابدأ حلمك السينما بين يديك الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية مكتبة البحر الأعظم

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