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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تكريم أبطال العدوان الثلاثي.. في احتفال قصور الثقافة بالعيد القومي لبورسعيد

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

قبل انتهاء عام كامل من الفعاليات الثقافية المتنوعة باعتبار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، وفي إطار احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي - عيد النصر - في الذكرى الـ 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956، شهد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والكاتب الصحفي محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة و سيناء الثقافي فعاليات احتفالات قصر ثقافة بورسعيد بالعيد القومي للمدينة الباسلة.

وافتتحا معرضآ للفنون التشكيلية بعنوان لمسات بورسعيدية لفناني نادى التذوق البصري برئاسة الفنان محمد حافظ وذلك بقاعة المعارض بالقصر، وتفقد المحافظ أقسام المعرض المختلفة التي ضمت لوحات فنية لنخبة متميزة من فناني بورسعيد اكثر من خمسين فنانا و فنانة من مختلف الاعمار  تنوعت أعمالهم من النحت والتصوير الفوتوغرافي والرسم التى تعبر عن بورسعيد على مر تاريخها  مشيدًا بما تضمنه المعرض من أعمال فنية تتواكب مع ما تشهده بورسعيد من حراك فني وأدبي بالتزامن مع كونها عاصمة للثقافة المصرية.

و عقب افتتاح المحافظ ووكيل وزارة الثقافة للمعرض و مشاهدة اللوحات الفنية توجها إلى مسرح القصر لتكريم أبطال و رموز المقاومة الشعبية أثناء معركة ١٩٥٦.

وتضمنت قائمة التكريم كلا من: "عسران ومحمد مهران، و زينب الكفراوي، ومحمد حمد الله، و أحمد هلال"، ثم تألقت فرقة الموسيقي العربية بأقوى عروضها  الغنائية والوطنية  بقيادة المايستروا والموسيقار " رجب الشاذلي" و طارق مدبولي مدير الفرقة، وذلك علي مسرح قصر ثقافة بورسعيد.

وقدمت الفرقة باقة متنوعة بدأتها باوبريت "صوت الجماهير"  أداء جماعى ذائد ومن غناء الفنان "محمد سعيد"، والفنانة "هنا نعيم"،  والفنانة "بسمه مجاهد"،  والفنانة "شيماء حسن"، والفنانة "زينب حسن" .

وامتدادا لعروض الفرقة الغنائية والوطنية المتميزة والمتألقة والتي  أمتعت  جميع الحضور،  شارك  كلا من الفنانه "ياسمين رجب"، وأغنية “حلوه يابلدنا "،  والفنان "محمد مهران"، وأغنية  " من فوق الفنار "،  والفنانة  " ألاء مجدي" وأغنية "مركب  رايحه  ومركب  جايه"،  والفنانه  "إيمان ممدوح " وأغنية " طوف وشوف "والفنان "محمود رحيم" وأغنية "مكتوبلي أغنيلك"، والفنان" محمد مخلص " وأغنية" سنه وسنتين " والفنانه " جني الحسيني " وأغنية "مصر تتحدث عن نفسها " والفنان " محمد النوتي "وأغنية " أن كان علي القلب "،  والفنانة  "جني عادل"، وأغنية  "أصيلة  يابورسعيد " .
 

واختتم  المايستروا والموسيقار"رجب الشاذلي"الحفل بأغنية " أهو ده اللي صار "وسط حضور جماهيري  متميز  من أهالي " محافظة  بورسعيد" والتي أعربوا عن سعادتهم للأداء الراق
لكلا من الفرقة والقائد  العظيم المايستروا " رجب الشاذلي ".

كان ذلك بحضور قيادات الإقليم عزة عبد الشافي مدير التفتيش المالي والإداري، محمد غنيم مدير الشئون القانونية، احمد رشدي مدير الآمن، ولفيف من الشخصيات العامة والخاصة.

عام كامل من الفعاليات الثقافية حافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي الكاتب الصحفي محمد نبيل فعاليات احتفالات قصر ثقافة بورسعيد

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