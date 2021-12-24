فنان بمواصفات عالمية.. تامر حسني يسجل أكبر حضور جماهيري في اكسبو بمشاركة 100 ألف شخص

سجل تامر حسني أكبر حضور جماهيري في مهرجان إكسبو بحضور ١٠٠ ألف شخص في عروض مبهرة ومسرح كبير .

وقال المنظمون : أخيراً أصبح لدينا فنان عربي بالمواصفات العالمية.



وأبهر تامر حسني الجميع بمسرحه العملاق المتميز و باستعراضاته الاحترافية وبعزفه المنفرد على الجيتار والبيانو حقاً تامر حسني هو أشمل فنان في تاريخ الموسيقى العربية حيث يغني و يلحن و يؤلف أغانيه ويمثل و يؤلف أفلامه وينتجها و يخرج كليباته و قريباً أول إخراج سينمائي له هو فنان مختلف و ظاهرة أولى من نوعها في تاريخ موسيقانا العربية بالإضافة الى انه حاصل على جائزة أشمل فنان في العالم من إدارة البيج ابل ميوزك اوورد العالمية من الولايات المتحدة الأمريكية.



https://www.instagram.com/tamerhosny/p/CX2FWcqt5Bq/?utm_medium=share_sheet

506cbf58-4a77-4ffb-bda3-8498a035aff9