فى أحدث ظهور لها.. ليلى علوى: بسمع راب ومهرجانات وراضية بحياتي| فيديو

حلت الفنانة ليلي علوي ضيفة ببرنامج "مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"، للحديث عن آخر أعمالها الفنية وجوانب من حياتها الشخصية.



وكشفت ليلي علوي عن رأيها في السوشيال ميديا ومدي تعلقها بها، خلال حوارها مع رامي رضوان، قائلة:" أحب أن أحصل على النصائح البناءة بشكل عام ولكن لا أنزعج من التعليقات أو الكلمات الهايفة، وأري السوشيال لاتابع مايدور حولي".

وأكملت:" أنا مش متعجرفة خالص" طول مانا عايشة بتعلم، ومعنديش مشكلة أسال وأتعلم".

وأعربت الفنانة ليلي علوي عن سعادتها البالغة، لتكريمها بمهرجان البحر الأحمر بدورته الافتتاحية، بالمملكة العربية السعودية.

وأكملت: "نعمة كبيرة اوي ان الناس تكون بتحب الفنان وشايفاه ومحترماه، هدف المهرجانات كلها واحد وهو التواصل بين الأجيال الحالية والماضية، مضيفا:" بتبقى فرصة كبيرة جدا لـ عشاق السينما والافلام.

وكشف ليلي علوي عن عن رأيها في أغاني المهرجانات، مؤكدة أنها تستمع لأغاني المهرجانات والراب، وإذ كان هناك أغنية جديدة تستمع إليها، مشيرة إلى أنها تستمع لأغاني الراب مع ابنها وأصدقائه .

وكشف ليلي علوي خلال حوارها مع رامي رضوان، عن سر رشاقتها مؤكدة أنها لا تحقد علي أحد ولا تغل علي أحد .

وأكملت:" أنا معنديش غل جوايا وراضية وديه الحاجة حلوة اتعلمتها في حياتي ان لازم اقول ده احسن لي واللي جاي خير واتعلمت اقول الحمدلله ديما وبلاقي الدنيا بسيطة وعادي محصلش حاجة.

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوى فيلم «200 جنيه»، الفيلم من بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، غادة عادل، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.