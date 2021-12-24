ليلى علوي: مين أنت عشان تنتقدني "أنا مش متعجرفة خالص" طول ما أنا عايشة بتعلم

حلت الفنانة ليلي علوي ضيفة ببرنامج "مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"، للحديث عن آخر أعمالها الفنية وجوانب من حياتها الشخصية.

وكشفت ليلي علوي عن رأيها في السوشيال ميديا ومدي تعلقها بها، خلال حوارها مع رامي رضوان، قائلة:" أحب أن أحصل على النصائح البناءة بشكل عام ولكن لا أنزعج من التعليقات أو الكلمات الهايفة، وأري السوشيال لاتابع مايدور حولي".

وأكملت:" أنا مش متعجرفة خالص" طول مانا عايشة بتعلم، ومعنديش مشكلة أسال وأتعلم".

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوى فيلم «200 جنيه»، الفيلم من بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، غادة عادل، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.