حياة كريمة يوفر أدوات الميكانيكا لمواطن مكافح بالدقهلية

توجهت أسرة برنامج “حياة كريمة”، المذاع على قناة “دي أم سى”، تقديم ياسين الزغبى، إلى محافظة الدقهلية، لـ نشر البهجة على المواطنين.

وخصص البرنامج حلقة اليوم للحديث عن مواطن يدعى “عم طه" ميكانيكي، وهو مواطن مكافح من أجل لقمة العيش، كشف البرنامج أن طه، يعمل ليلا ونهارًا من أجل لقمة العيش ولديه ابنة صغيرة، و متكفل بـ مصاريف شقيقته و والدته.

وقال أحد المواطنين فى القرية التى يعيش فيها طه، إنه يعمل من الصغر من أجل مساعدة والده فى مصاريف البيت، ومحبوب من الجميع، ويسعي بكل قوة من أجل توفير حياة آدمية لـ أسرته، وتوفير المأكل والملبس والمشرب.

كما قالت سيدة خلال التقرير، أنها تحاول مساعدة طه من خلال توفير المياه و الكهرباء له، ولـ ورشته الصغيرة التى يعمل بها، وتقوم بالحديث عنه مع المواطنين من أجل أن يذهبوا له.



وقال الشاب المكافح طه، إنه بدأ العمل فى محافظة الدقهلية، وعمل فى أكثر من شئ، من أجل توفير لقمة العيش، وبعد ذلك ذهب لـ دمياط وعمل لمدة 5 سنوات هناك، وعاد مرة أخري لـ الدقهلية.

ولفت إلى أنه يتمنى أن يكون لديه أجهزة حديثة من أجل تصليح السيارات، كونه يعمل ميكانيكي.

وقام البرنامج بـ توفير أجهزة حديثة لـ مساعدة طه فى تصليح السيارات، وهو ما جعله فى حالة فرح شديد.

وأكد ياسين الزغبى، مقدم برنامج حياة كريمة، أن هذه المساعدة جزء من المساعدات التي تقدمها مبادرة حياة كريمة للمواطنين الذين يعانون من ظروف صعبة لمساندتهم على تحمل أعباء الحياة.

واحتفل أهالي القرية التابع لها طه بالدقهلية، بالمساعدات التي قدمتها مبادرة حياة كريمة، في الوقت الذى أكدت فيه المبادرة، أن تلك المساعدات جاءت لأن صبحى شاب مثابر.

يعرض البرنامج حياة كريمة يوميا، والمبادرة ستجوب مصر بكل محافظتها، كى توزع على الناس طاقة حب، ومساعدتهم بمشروع صغير، فبعضهم ينتظر فرصة كى يحقق أمنياته.