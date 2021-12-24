البرلمان يناقش تأثير أبراج المحمول على الصحة.. برلمانية تحذر: موجاتها تسبب السرطان.. وأخرى تطالب الحكومة بالكشف عن خطورتها

البرلمان يواجه الحكومة بـ تأثير أبراج المحمول على الصحة العامة الأسبوع المقبل

صحة النواب: موجات أبراج المحمول تسبب السرطان على بعد 300 متر

برلمانية تطالب الحكومة بالكشف عن خطورة أبراج المحمول على السكان



تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، سياسة الحكومة للحد من الآثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت النائبة أن الهدف الرئيسي من ذلك يتمثل فى توضيح الصورة كاملة فيما يتعلق بالآثار الناجمة عن تركيب أبراج المحمول على أسطح المباني، مشيرة إلى أن هناك اعتقاد لدى كثير من المواطنين بأن هناك آثار سلبية على صحة الإنسان في حين أن هناك تقارير عدة تفيد بعدم وجود آثار ناجمة عن هذه الأبراج.

وأضافت عضو مجلس النواب أنها طالبت بضرورة عرض الأمر على لجنة الصحة بالمجلس لاستيضاح الأمر من مدى صالحية تركيب الأبراج، وهل هناك أضرار تنجم منها على صحة الإنسان، وإذا كان ذلك صحيحا هل يمكن توفير حماية مناسبة من تلك الأضرار، مشيرة إلى أن تطوير شبكات الاتصالات هو هدف رئيسي للدولة في المرحلة القادمة ولذلك يجب توفير البيئة المناسبة لدعم وسائل الاتصال الحديثة.

تسبب السرطان

من جانبها، حذرت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من خطورة أبراج المحمول المقامة على أسطح المباني والعقارات المأهولة بالسكان على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدة أن الأبحاث العلمية أثبتت التأثير السلبي للموجات الصادرة عن هذه الأبراج والتي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وأوضحت الألفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإصابة تكون طويلة المدى، حيث يصاب بها الفرد خلال 10 سنوات من التعرض المستمر للموجات الصادرة عن الأبراج، حيث يصاب بها الإنسان في مدى 300 متر من نطاق البرج، مشيرة إلى أن الإصابة تتنوع ما بين سرطان الرئة أو البنكرياس أو الجلد وغيرها من الأمراض.

وتابعت النائبة: إشاعات وموجات التليفون المحمول نفسه تؤثر على صحة الإنسان ويتسبب في أمراض عديدة منها الخاص بالسمع والخلايا العصبية، كما يؤثر على الصحة النفسية فما بالك بالموجات الصادرة عن أبراج المحمول؟

وطالبت عضو صحة النواب، الحكومة وشركات الاتصالات ببناء هذه الأبراج في أماكن بعيدة عن السكان لتفادي الأخطار الصحية الناجمة عنها، كما طالبت أصحاب العقارات بعدم السماح ببناء هذه الأبراج على أسطح عقاراتهم، مردفة: لا يجوز تحقيق عائد مادي على حساب صحة المواطنين.

أزمة مستمرة

قالت النائبة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن بناء أبراج المحمول في المناطق السكنية أزمة مستمرة منذ سنوات، حيث هناك العديد من الشكاوى والتساؤلات من سكان المناطق الموجود بها الأبراج من تأثير هذه الأبراج وخطورتها على صحتهم.

وأضافت النائبة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه لم يتم حسم هذا الجدل حتى الآن من قبل الحكومة فلم يتم إثبات الضرر الصحي لهذه الأبراج من عدمه على الرغم من شكاوى المواطنين وتساؤلاتهم المستمرة والتي تحتاج إلى إجابة واضحة من قبل الحكومة.

وفي هذا السياق، طالبت عضو صحة النواب، هيئة البحث العلمي ووزارة التعليم العالي بضرورة إيضاح تأثير أبراج المحمول على صحة المواطنين، والعمل على نقلها من الأماكن المأهولة بالسكان حال ثبوت خطورتها على الصحة العامة.