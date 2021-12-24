بجوار شجرة الكريسماس.. ليفاندوفسكي وزوجته يحتفلان بعيد الميلاد

احتفل روبرت ليفاندوفسكي نجم نادى بايرن ميونخ الألماني، مع زوجته، بـ"الكريسماس" وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع زوجته آنا ستاتشورسكا، وأطفالهما في صورة عائلية بجوار شجرة "الكريسماس" داخل منزلهما، أثناء الاحتفال بتلك المناسبة.



وكتب ليفاندوفسكي علي الصورة قائلا "عطلة سعيدة اتمنى أن يكون هذا الموسم مليئا بالحب والضحك غير المشروط لك ولعائلتك عيد ميلاد مجيد".



قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فريقه بايرن ميونخ للفوز على فولفسبورج بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الألماني.

وأحرز ليفاندوفسكي الهدف الرابع في انتصار فريقه بمباراة اليوم، ليسجل هدفه رقمًا قياسيًا جديدًا.

وأصبح ليفاندوفسكي أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في عام ميلادي واحد في الدوري الألماني، حيث رفع رصيده من الأهداف لـ 43 هدفًا، متفوقًا على جيرد مولر الذي سجل 42 هدفًا في عام 1972.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف هذا العام لـ 69 هدفًا في مختلف المسابقات، معادلًا أكبر حصيلة من الأهداف حققها البرتغالي كريستيانو رونالدو في عام ميلادي واحد.



وكان ليفاندوفسكي قد حطم رقم مولر كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بالدوري الألماني، والذي ظل صامدًا 49 عامًا، بتسجيله 41 هدفًا في الموسم الماضي.

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