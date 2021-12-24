إسعاد يونس تهنئ جمهورها بعيد الميلاد

حرصت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على تهنئة جمهورها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.



ونشرت إسعاد يونس صورة لشجرة الكريسماس وكتبت قائلة "عيد ميلاد مجيد احبائي" نالت اعجاب الجمهور وانهالت عليها التعليقات.



وتقدم إسعاد يونس برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تُعرض حلقاته مساء الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في الحادية عشر مساء، عبر فضائية dmc.



وتستضيف إسعاد يونس عبر حلقات برنامجها «صاحبة السعادة»، عددا كبيرا من نجوم المجتمع المصري بمختلف مجالاته، وبالأخص الفنانين والرياضين أصحاب الإنجازات الاستثنائية، إضافة إلى أصحاب التجارب المختلفة بالمجتمع.

