ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت ياسمين عبد العزيز، في الصورة مرتدية سترة قطنية باللون الأزرق وبنطال أبيض، تاركة خصلات شعرها الطويلة منسدلا علي كتفيها، مع نظارة شمس كبيرة.



وخرجت النجمة ياسمين عبد العزيز بصفة رسمية من المشاركة في السباق الرمضاني المقبل، وذلك وفق مصادر خاصة لـ"صدى البلد" .

و علي الرغم من نجاحها في السنوات الماضية في الدراما ونجاحها الكبير في أخر عامين بمسلسلي ونحب تاني ليه واللي مالوش كبير الا أن ياسمين قررت عدم المشاركة في هذا الموسم الدرامي الرمضاني .

يذكر ان مسلسل اللي مالوش كبير كان بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد ومن تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفي فكري.

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https://www.instagram.com/yasminabdelaziz_/p/CX3kVdnAkB3/?utm_medium=copy_link