أيامنا الجاية أحلى.. إليسا تهنئ جمهورها بأعياد الكريسماس

احتفلت الفنانة إليسا مع جمهورها ومتابعيها، بعيد الكريسماس، معبرة عن سعادتها بقرب انطلاق احتفالات العام الجديد.



وكتبت الفنانة اللبنانية إليسا فى تدوينة عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏شو حلو العيد لما رغم كل الظروف الصعبة، بيلاقى الإنسان حالو مبسوط بالحد الأدنى، وعندو أمل وسعادة بقلبو. كل سنة وإنتو بخير، وخلوا هالمناسبة تكون بشكل أساسي للصلاة، تكون إيامنا الجايه أحلى، عيد سعيد على الجميع".



كان أحدث ألبومات إليسا، هو ألبومها " صاحبة رأي" الذي طرحته في أغسطس 2020 وذلك بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا، ويضم الالبوم 18 اغنية ، من بينهم 4 اغاني لبنانية واغنية لداليدا.



ومن بين أغاني ألبوم إليسا الأخير: "غلطة وقت"، و"على حس حكايتنا"، و"عظيمة"، و"سمعني"، و"إلى الله"، و"ليك لوحدك"، و"أغانينا"، و"هعتبرك مت"، و"حبة اهتمام"، و"أنا شبه نسيتك"، و"بنحب الحياة"، و"مباحة ليك"، و"وإنت قصادي"، إلى جانب أغنية شهيرة للفنانة داليدا بالفرنسية هي Mourir sur scène، وأغنية "صاحبة رأي"، التي أصدرتها القناة في وقت سابق.