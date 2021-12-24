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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد خطة أردوغان.. الليرة التركية تسجل أكبر مكاسبها الإسبوعية

بعد خطة أردوغان..
بعد خطة أردوغان.. الليرة التركية تسجل أكبر مكاسب إسبوعية

قالت وسائل إعلامية إن الليرة التركية سجلت، اليوم الجمعة، أكبر مكاسبها الأسبوعية على الإطلاق.

 

وحسب وكالة "رويترز" صعدت الليرة التركية اليوم الجمعة 4%، وأرجعت الوكالة هذا الصعود إلى "تدخل الدولة في السوق بدعم يقدر بمليارات الدولارات وتعهد من الحكومة بتغطية خسائر النقد الأجنبي على بعض الودائع".

 

وكانت الليرة التركية هوت الاثنين الماضي، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 18.4 مقابل الدولار بعد شهور من التراجع بسبب الخفض الشديد لأسعار الفائدة ومخاوف بشأن زيادة شديدة في التضخم.

 

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف عن خطة يعوض بها البنك المركزي والخزانة الخسائر على الودائع المحولة إلى الليرة التركية لحمايتها من خسائر النقد الأجنبي.

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ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة أن البنوك الحكومية التركية اتخذت إجراءات لدعم الليرة في إطار خطة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لحماية الودائع تهدف للحد من أزمة العملة.

وقالت 4 مصادر للوكالة إن البنوك الحكومية التركية، "بنك زراعات" و"بنك الوقف" و"بنك خلق"، باعت الدولار بإفراط هذا الأسبوع لتدعم بذلك الليرة.

وأضاف مستشار مصرفي كبير للوكالة أن تدخلات البنوك الحكومية يومي الاثنين والثلاثاء بلغت إجمالا 3 مليارات دولار، بينما قال مصدران آخران، ومنهما مسؤول تركي كبير، إن التدخلات كانت كثيفة وممتدة نحو نهاية الأسبوع.

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