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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صوته يشبه النساء.. حسن شاكوش يرد على صابر الرباعي| فيديو

حسن شاكوش
حسن شاكوش

عبر مغنى المهرجانات حسن شاكوش، عن سعادته عقب وصف المطرب التونسي صابر الرباعي لصوته، بأن طبقاته قريبة من أصوات المطربات، وأنه يملك خامة صوت لا تتوافر في عديد من المطربين.


ورد حسن شاكوش على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك قائلا: “الحمد لله ده شرف ليا وكلام حضرتك يا نجم فوق دماغي”.


وعلق المطرب صابر الرباعي، على مقطع فيديو لمطرب المهرجانات حسن شاكوش وهو يغني أغنية "اتحدى العالم".


وقال صابر الرباعي في حواره في برنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "حسن شاكوش غنى الأغنية بالطبقة الخاصة به وأسلوبه في الغناء واحييه على هذا".

 

وتابع صابر الرباعي: "بالنسبة لي حسن شاكوش غنى الاغنية بطريقته وروحه"، مضيفا: "سمعت اغنية بنت الجيران التي اشتهرت كثيرا".


واكمل صابر الرباعي: "طبقة حسن شاكوش في الغناء عالية  ليست متوفرة  كثيرا لدى الرجال، وقريبة من طبقات الصوت لدى المطربات".
 

صابر الرباعي بنت الجيران العالم حسن شاكوش القاهرة والناس قناة القاهرة والناس أغنية بنت الجيران

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