عاجل
جمال وأناقة.. سمية الخشاب تبهر متابعيها بأحدث صور لها على إنستجرام طارق الخولي: توحيد الجاليات المصرية بالخارج يتطلب إرادة قوية لتنظيم عملها وتحقيق أهدافها برلماني: الوزارات ترشح 42 ألف موظف للعمل بالعاصمة الإدارية فترات خاصة لـ ذوي الهمم|عميد آداب القاهرة: طرح جداول امتحانات الترم الأول حصاد القاهرة 2021 ..مشروعات ضخمة في الطرق والكباري تحدث ثورة في الحركة المرورية بالعاصمة ..الربط بين وسط القاهرة والمحاور الرئيسية.. اختصار زمن التنقل إلى دقائق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد ميتا وتويتر.. جوجل تنسحب من أكبر مؤتمر للإلكترونيات بالعالم| لهذا السبب

جوجل تعلن إنضمامها
جوجل تعلن إنضمامها لميتا وتويتر وتنسحب من CES 2022

أعلنت شركة جوجل، إنسحابها من حضور مؤتمر CES 2022 الذى يعد أكبر مؤتمر لعرض أحدث الإلكترونيات في العالم، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة التى يشهدها معدل الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد  "أوميكرون" ، حيث تعد جوجل هى الأحدث ضمن عدد من كبار الشركات العالمية المنسحبة. 


وبحسب موقع TechCrunch فإن شركة جوجل قررت عدم الانضمام هذه العام لأكبر معرض للإلكترونيات في العالم CES 2022 والمزمع عقده خلال أيام، بعد إنسحاب شركات كبرى مثل ميتا وتويتر وإنتل ولينوفو . 

بسبب أوميكرون.. أبل تؤجل العودة لمكاتبها و1000 دولار لتجهيز المنزل للعمل عن بعد

تحقيقات أمريكية مع جوجل بسبب ممارسات عنصرية ضد الموظفين السود


وصرحت شركة جوجل للموقع، بأنها "بعد دراسة متأنية ، قررنا الامتناع عن التواجد في قاعة عرض مؤتمر CES 2022 ، ولقد كنا نراقب عن كثب التطورات الخاصة بمتحور أوميكرون ، وقررنا أن هذا هو الخيار الأفضل لصحة وسلامة موظفينا" . 


وقررت أيضا شركة Waymo التابعة لشركة Alphabet المالكة لجوجل عدم حضور المعرض، نظرا لخطورة التواجد في الوقت الحالي على موظفى الشركة.  


ويشكل انسحاب شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا وتويتر من مؤتمر CES 2022 وجوجل  بشكل خاص ليس فقط لمكانتها في الصناعة ولكن أيضًا نظرًا لمقدار الأموال التي استثمرتها في الحدث في السنوات الأخيرة.  


وعلى الرغم من إنسحاب الشركات الكبرى من مؤتمر CES 2022 إلا أن المؤتمر تخطط للمضي قدمًا لعقد الحدث الذى سيقام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية في الفترة من 5 إلى 8 يناير مع وجود تدابير أمان قوية . 


وكانت شركة أبل أبلغت جميع موظفيها تأجيل العودة إلى مكاتب الشركة خلال هذه الفترة، واستمرار العمل عن بعد لأجل غير مسمى، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابات بمتحور أوميكرون.  

جوجل مؤتمر CES 2022 متحور اوميكرون شركات التكنولوجيا العالمية أكبر مؤتمر للإلكترونيات ميتا تويتر

ترشيحاتنا

المصل واللقاح : تغيير نوع التطعيم في الجرعة المعززة لا يضرّ |فيديو

لقاء السيسي وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى.. تفاصيل زيارة رئيسة مجلس النواب البحريني للقاهرة

قرار عاجل من هولندا ضد رجل أطلق النار على السفارة السعودية

الميكانيكي بيقولك.. أسباب تلف مساعدين السيارة

بعد هاشتاج حظر التجول|هل تعود السعودية للحجر الصحي؟ مسئول يجيب

بعد ميتا وتويتر.. جوجل تنسحب من أكبر مؤتمر للإلكترونيات بالعالم| لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

خلال ساعات .. الرئيس السيسي يفتتح مشروعات تنموية عملاقة جديدة لأهل الصعيد

بـ المانيكير وماكياج كامل .. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

شاهد... "وسط البلد" و"شارموفرز" و"ديسكو مصر" يشعلون welcome party بالعاصمة الإدارية

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كذّبها اللاعب بصورة من الجيم .. لماذا تتكرر شائعات وفاة مؤمن زكريا؟

الفنان يتراجع عن الهجوم على النقيب.. لماذا عدَّل فلوكس منشوره ضد أشرف زكي؟

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

فيديو

ندمت على أفعالي وفكرت اتحجب.. تصريحات نارية لـ غادة عبد الرازق |فيديوجراف

عقوبة الغش.. حبس وغرامة وحرمان من الامتحانات لطلاب المدارس والجامعات “فيديو”

ليلى علوي تهني قراء صدى البلد بالكريسماس: أتمنى السلام يعمّ العالم |فيديو

فى أحدث ظهور لها.. ليلى علوى: بسمع راب ومهرجانات وراضية بحياتي| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ