بالأسعار.. أحدث 5 سيارات وصلت السوق المصري لعام 2021 |صور

انطلقت داخل السوق المصري لعام 2021 العديد من السيارات القوية والمتنوعة، والتي تحمل علامات تجارية مختلفة، مع تصميمات خارجية متعددة ايضا، بين فئة السيدان والهاتشباك، والكروس اوفر الرياضية SUV.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ احدث 5 سيارات وصلت السوق المصري لعام 2021.

1 – جاك J7 موديل 2022

دعمت السيارة جاك J7 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء، بينما ينتج قوة قدرها 150 حصانا، مع عزم اقصى للدوران 210 نيوتن/متر، إلى جانب عدة تجهيزات اخرى مثل منظومة الوسائد الهوائية، وفرامل ABS و EBD.

اسعار السيارة جاك J7 موديل 2022

الفئة الأولى بقيمة قدرها 304.900 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 335.900 جنيه.

2- جيلي كول راي موديل 2022

زودت السيارة جيلي كول راي موديل 2022 بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 175 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة من 7 سرعات طراز DCT، ومن خلال تلك الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم في مدة زمنية تقدر بـ 7.9 ثانية.

اسعار السيارة جيلي كول راي موديل 2022

الفئة الاولى جيلي كول راي موديل 2022 بقيمة قدرها 319.900 جنيه.

الفئة الثانية جيلي كول راي موديل 2022 بقيمة قدرها 369.900 جنيه.

3 – جيلي اوكافانجو موديل 2022

تنطلق السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 11 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك بسعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 130 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، و 255 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة ناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود تقدر بـ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

اسعار السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022

الفئة الاولى جيلي اوكافانجو موديل 2022 بقيمة قدرها 399.900 جنيه.

الفئة الثانية جيلي اوكافانجو موديل 2022 بقيمة قدرها 449.900 جنيه.

4 – ستروين C3 موديل 2022

زودت ستروين C3 موديل 2022 بمحرك 1200 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 110 حصانا، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية بتقنية الجر الامامي من 6 سرعات، بينما حصلت السيارة على قياسات هيكلية قدر بـ 3996 مم للطول، و بعرض يبلغ 2007 مم، و 1490 مم للارتفاع، مع مساحة تخزيم خلفية تتسع إلى 300 لتر.

اسعار السيارة ستروين C3 موديل 2022

الفئة الاولى ستروين C3 موديل 2022 بقيمة قدرها 304.900 جنيه.

الفئة الثانية ستروين C3 موديل 2022 بقيمة قدرها 354.900 جنيه.

5 – ستروين C4 موديل 2021

جاءت السيارة ستروين C4 موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4360 مم للطول، وبعرض 1834 مم، و 1520 مم للارتفاع، بالاضافة إلى سعة تخزينية تصل لـ 380 لتر، بينما دعمت السيارة بمحرك 3 سليندر سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 155 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة من 8 سرعات، يجعل السيارة تنطلق من 0 لـ 100 كم خلال 8.2 ثانية.

أسعار السيارة ستروين C4 موديل 2021

الفئة الاولى ستروين C4 موديل 2021 بقيمة قدرها 409.900 جنيه.

الفئة الثانية ستروين C4 موديل 2021 بقيمة قدرها 414.900 جنيه.

الفئة الثالثة ستروين C4 موديل 2021 بقيمة قدرها 459.900 جنيه.

الفئة الرابعة ستروين C4 موديل 2021 بقيمة قدرها 464.900 جنيه.