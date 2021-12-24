عاجل.. وفاة سعودي ويمني في هجوم حوثي على السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف معادٍ على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان.

وقال التحالف بقيادة السعودية، إنه يتم التحضير لعملية عسكرية بنطاق أوسع وفي إطار القانون الدولي الإنساني.

وسبق أن أفاد التحالف بتنفيذ عملية عسكرية فورية استجابة للتهديد ومحاولات استهداف المدنيين بجازان ونجران.

وأكد التحالف بقيادة السعودية، أنه تم دمير 4 مخازن للصواريخ البالستية والمسيرات بمحافظة المحويت مديرية المحويت.

كما أعلن التحالف العربي تدمير كهفين جبليين لتخزين الصواريخ الباليستية والأسلحة في صعدة.

وفي وقت سابق، أكد التحالف إصابة مدنيين اثنين في هجمات لميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وقال التحالف بقيادة السعودية إن "المحاولتين العدائيتين على نجران وجازان انطلقتا من مدينه صعدة".

وكشف التحالف عن سقوط مقذوف معادٍ على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان.

وأضاف التحالف العربي "نحن بصدد تنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد".

وكان التحالف بقيادة السعودية أعلن سقوط مقذوف معادٍ على إحدى القرى الحدودية بنجران جنوب السعودية، في محاوله لاستهداف المدنيين.

وأوضح التحالف إلى أنه "لا توجد إصابات بالمدنيين"، مشيراً إلى "تضرر مركبة يملكها أحد المواطنين"، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات فورية لتحييد التهديدات وحماية المدنيين.