شقق الإسكان.. اعرف نتيجة التقديم لوحدات سكن لكل المصريين

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، نتيجة التقديم شقق الإسكان المتوسط ضمن طرح سكن لكل المصريين 2 والتي سيتم تسليمها بعد 3 سنوات، بمدن بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بنـي سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، بورفؤاد.

ومن الممكن معرفة نتيجة التقديم لشقق الإسكان المتوسط من خلال الضغط هنا..

ويستعرض صدى البلد خطوات تقديم طلب تظلم لشقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط على النحو التالي:

- يتم الخول على رابط تقديم تظلمات شقق الاسكان الاجتماعى.

https://cservices.shmff.gov.eg/complaints

- يتم إدخال الرقم القومي للمتقدم، ومعرفة نتيجة الفرز.

- إذا كان المتقدم غير منطبق للشروط عليه مفرفة سبب عدم استيفاءه الشروط والأراق الغير مكتملة.

- ثم يستوفي المتقدم البيانات والمستندات اللازمة للتقديم.

- ثم يضغط على كلمة تقديم طلب تظلم

- وبعد ذلك يدرس الصندوق التظلم ويراجع المستندات والبيانات المطلوبة.