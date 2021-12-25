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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تم استغلاله بصورة مسيئة.. دينا حسين تكشف قصة الفيديو المسيء لفنانات مصر

دينا حسين
دينا حسين

كشفت المطربة دينا حسين، صاحبة الفيديو الذي أثار الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، تفاصيل الواقعة التي رأي البعض أنها تسيء  للفن المصري.

وقالت دينا حسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" تقديم محمد الباز والمذاع عبر قناة "النهار"،:"الفيديو قديم نشرته من سنة، وكانت في حالة نفسية صعبة واعتذرت عنه".

وأوضحت المطربة دينا حسين،:" اتفاجأت بقناة الجزيرة تعيد نشره، مردفة: "الفيديو كان طويل لكنهم أخذوا الجزء اللي يعملوا به ضجة، وتم استغلال الفيديو بصورة سيئة".

ومن جانبه قال، زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي  محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،: "ما فعلته الفنانة المجهولة في الفيديو المسيء هو ضرب للصناعة والمهنة".

وتابع زكي:" الفنان يتم تقديمه للناس من خلال الأعمال الفنية أو مشاركته في الاحتفالات والمناسبات، مشيرا إلى أن السوشيال ميديا تسلط الضوء على الفنانين بشكل كبير، والفنان في النهاية بشر يخطي ويصيب.

محمد الباز منصات التواصل الاجتماعى قناة الجزيرة التواصل الاجتماعي قناة النهار المطربة دينا حسين

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