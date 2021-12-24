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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يحقق فوزا ثمينا على حساب الزمالك في دوري السوبر لكرة السلة

لقاء سموحة والزمالك
لقاء سموحة والزمالك

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة فوزاً ثميناً ومستحقاً على حساب نادي الزمالك بنتيجة 74- 72 بعد أداء رائع من سموحة، وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة نادي الزمالك ضمن إطار الجولة الخامسة من مباريات دوري السوبر المصري لكرة السلة.


وشهدت أحداث المباراة منافسة شديدة بين الفريقين حيث انتهى الربع الأول بنتيجة 19- 11 لصالح الزمالك، والربع الثاني بنتيجة 41- 33 لصالح الزمالك، و استمر سموحة في محاولات تقليل الفارق في الربع الثالث الذي انتهى بنتيجة 56 - 54 لصالح الزمالك، و استطاع فريق سموحة العودة والتألق  في الربع الرابع وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة 74 - 72.

ويستعد الفريق لملاقاة نظيره الأهلي في المباراة المقبلة.


ويضم الجهاز الفني للفريق " فادي هاني " مدير فني و " أحمد عبدالمطلب " مدرب عام و " محمد رزق " مدرب و " عماد هاشم " مدير اداري و " محمد زكريا " اداري الفريق  و " شادي باسم " مخطط أحمال والدكتور " مروان النجار " طبيب و " أنس فهمي " محلل اداء و " محمد عبدالرازق " مدلك ومصور وفني مهمات " حمادة عبدالعزيز ".

نادي الزمالك سموحة نادي سموحة كرة السلة دوري السوبر

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