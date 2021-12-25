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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس صاحب طرفى مشاجرة أشعلا النيران فى بعضهما بالتجمع

مشاجرة
مشاجرة

قررت جهات التحقيق، حبس طرفي مشاجرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتشاجر وإشعال النيران في بعضهما واصابة عدد من الطرفيين بمنطقة بالتجمع.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط طرفي مشاجرة بالقاهرة.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

بالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة طرف أول: 3 أشخاص ”إثنين منهم مصابان بجروح وحروق متفرقة"- طرف ثان: 6 أشخاص” 3 منهم مصابين بجروح وكدمات.

وبالفحص تبين أن الطرفان يعملون بإحدى الشركات وحال عملهم حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفان بالتعدي على الآخر بالضرب باستخدام عصى خشبية وقام أحد الأشخاص "طرف ثانى" بإحضار كمية من مادة سريعة الاشتعال "سائل البنزين" وإضرام النيران بآخر محدثاً إصابته بحروق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة  وبحوزتهم (عبوة بلاستيك بداخلها سـائل البنزين- عدد ۳ عصا خشبية) .
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس مشاجرة التشاجر التشاجر وإشعال النيران إشعال النيران

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